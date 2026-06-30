Letiště hledá stavitele nové estakády za 2,3 miliardy, hotová bude za pět let

Nová estakáda bude hlavní dopravní osou veřejné části areálu. Projekt naváže na připravované rozšíření Terminálu 2 a podle aktuálního harmonogramu má být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2031.
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Estakáda obkrouží velkou část severní části letiště a rozdělí jednotlivé dopravní proudy. Cestující se díky tomu dostanou od zastávek městské hromadné dopravy, budoucí železnice či parkovišť k terminálům bez nutnosti křížit vozovky.
Součástí projektu bude nová příjezdová i odjezdová estakáda se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před Terminály 1 a 2, nové rampy i prodloužení plošiny před Terminálem 2 směrem k plánovanému prstu D. Úpravami projdou také okolní komunikace včetně ulic Schengenská a Jana Kašpara, kde vznikne nová kapacitnější okružní křižovatka.
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„Projekt nové estakády je důležitou součástí celkové modernizace Letiště Václava Havla Praha, jejímž cílem je připravit letiště na další růst počtu cestujících, zvýšit kvalitu služeb a zajistit dostatečnou kapacitu infrastruktury pro budoucí desetiletí,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.
Podle něj bude hlavním přínosem oddělení individuální automobilové dopravy od provozu letiště, taxislužeb, veřejné dopravy i pěších. „Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu i celkové odolnosti dopravního systému vůči mimořádným situacím. Nové řešení zároveň odstraní řadu kolizních bodů, zjednoduší orientaci cestujících a vytvoří přehlednější a komfortnější veřejný prostor před terminály,“ doplnil Pos.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přibližně 2,3 miliardy korun. Letiště upozornilo, že jde o odhad, který se může během výběrového řízení změnit a konečná cena vzejde z nabídek uchazečů.
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Samotná výstavba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2028. Stavba bude probíhat po etapách za plného provozu letiště tak, aby byla po celou dobu zachována dostupnost terminálů pro cestující i složky integrovaného záchranného systému.