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Letiště hledá stavitele nové estakády za 2,3 miliardy, hotová bude za pět let

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  12:07

Vizualizace nové estakády, která se má stát hlavní dopravní tepnou veřejné části Letiště Václava Havla Praha. Stavba by podle současného harmonogramu měla být dokončena v roce 2031. | foto: Letiště Praha

Letiště Václava Havla Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády, která se stane hlavní dopravní tepnou veřejné části letiště. Stavba za odhadovaných 2,3 miliardy korun má zlepšit plynulost dopravy, zvýšit bezpečnost a připravit letiště na další růst počtu cestujících.

Nová estakáda bude hlavní dopravní osou veřejné části areálu. Projekt naváže na připravované rozšíření Terminálu 2 a podle aktuálního harmonogramu má být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2031.

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Estakáda obkrouží velkou část severní části letiště a rozdělí jednotlivé dopravní proudy. Cestující se díky tomu dostanou od zastávek městské hromadné dopravy, budoucí železnice či parkovišť k terminálům bez nutnosti křížit vozovky.

Součástí projektu bude nová příjezdová i odjezdová estakáda se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před Terminály 1 a 2, nové rampy i prodloužení plošiny před Terminálem 2 směrem k plánovanému prstu D. Úpravami projdou také okolní komunikace včetně ulic Schengenská a Jana Kašpara, kde vznikne nová kapacitnější okružní křižovatka.

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„Projekt nové estakády je důležitou součástí celkové modernizace Letiště Václava Havla Praha, jejímž cílem je připravit letiště na další růst počtu cestujících, zvýšit kvalitu služeb a zajistit dostatečnou kapacitu infrastruktury pro budoucí desetiletí,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Vizualizace nové estakády, která se má stát hlavní dopravní tepnou veřejné části Letiště Václava Havla Praha. Stavba by podle současného harmonogramu měla být dokončena v roce 2031.

Podle něj bude hlavním přínosem oddělení individuální automobilové dopravy od provozu letiště, taxislužeb, veřejné dopravy i pěších. „Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu i celkové odolnosti dopravního systému vůči mimořádným situacím. Nové řešení zároveň odstraní řadu kolizních bodů, zjednoduší orientaci cestujících a vytvoří přehlednější a komfortnější veřejný prostor před terminály,“ doplnil Pos.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přibližně 2,3 miliardy korun. Letiště upozornilo, že jde o odhad, který se může během výběrového řízení změnit a konečná cena vzejde z nabídek uchazečů.

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Samotná výstavba by měla začít v prvním čtvrtletí roku 2028. Stavba bude probíhat po etapách za plného provozu letiště tak, aby byla po celou dobu zachována dostupnost terminálů pro cestující i složky integrovaného záchranného systému.

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