Vandal poničil slavný pavilon Expo 58 na Letné, tyčí roztříštil několik oken

Ve středu po deváté hodině zavolal personál galerie v letenské budově Expo 58 policii, neboť vandal začal tyčí rozbíjet skleněné výplně budovy. „Dovnitř se dobýval agresivní muž, přivolaní policisté ho na místě zadrželi a odvezli k vyšetření. Vypadal jako pod vlivem omamných látek, ale to ukážou až nemocniční výsledky,“ popsala redakci iDNES.cz mluvčí policie Kristýna Zelinková.

Škoda na budově se podle ředitele tamní galerie Vladimíra Lekeše šplhá přes milion korun. Na dotaz redakce, kdo by za útokem mohl stát, Lekeš odpověděl, že žádné spory galerie s nikým nemá. „Galerie dělá zdarma veřejnou službu. Na vlastní náklady jsme opravili celou budovu i s terasou. Podle mého názoru za útokem stojí nějaký neomarxistický příznivec starosty Prahy 7 Jana Čižinského,“ tvrdí Lekeš.

Spor o parkování a pře se starostou

Ředitel galerie tím naráží na spor ohledně věcného břemena průjezdu pro auta pro objekt. „To je v zásadě prakticky nevratná privatizace cesty v tomto parku,“ odmítá Čižinský smlouvu, kterou podle něj majitel objektu připravuje společně s politiky na pražském magistrátu.

„Nejde vůbec o to, že by byl problém se zásobováním EXPA. Zásobovat EXPO může už dnes až deset automobilů na povolenky vydávané magistrátem tak, že přijedou, vyloží/naloží, odjedou. Na to jsou pravidla, a ta fungují stejně pro všechny vlastníky nemovitostí v pražských parcích,“ vysvětluje starosta.

Provozovatelé pavilonu ale tvrdí, že pražským magistrátem vydané povolenky k vjezdu policie nerespektuje, proto žádají o povolení k parkování.

Na obrázku, který sdílel Čižinský na Facebooku, je červeně zaznamenán pozemek magistrátu, kudy by auta jezdila. Černou čarou kolem objektu je pak pozemek, kde by auta mohla parkovat, s výjimkou terasy, která je ve smlouvě zmíněna, že tam se parkovat nesmí. „Magistrát navěky ztratí kontrolu nad tím, kdy a jak a které automobily touto částí parku budou jezdit a kolem EXPA parkovat a stát,“ bojí se starosta, pokud dojde ke schválení smlouvy.

Oficiální mapka z návrhu služebnosti připravované magistrátem.

„Na konto dnešního útoku jsme vyzvali starostu Prahy 7 Čižinského a radní Komrskovou, aby neprodleně složili své politické funkce, protože šíří nenávist na svých facebookových stránkách,“ komentoval současné dění pro redakci Lekeš s tím, že podle něj příspěvek Čižinského na Facebooku, kde se snažil spor nastínit, vzbudil velkou nevoli a kritiku vůči galerii.

Čižinský Lekešovo obvinění radikálně odmítá. „To je naprostý nesmysl, ten útok je neopodstatněný a odsuzuji ho. Já pouze nechci, aby auta dlouhodobě stála v pražských parcích, ale je velmi nešťastné, že se to ředitel galerie snaží takto využít,“ řekl pro redakci iDNES.cz Čižinský s tím, že podle jeho informací se na místě vandalské útoky opakují.