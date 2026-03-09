„Předmětem akce je transformace západní části Letenské pláně na multifunkční plochu, která umožní širší a variabilnější využití tohoto území než doposud, kdy byla využívána převážně jako odstavná plocha – parkoviště,“ píše se ve schváleném dokumentu.
Součástí projektu je výsadba nové zeleně. V lokalitě má být vysazeno 61 stromů a vznikne tam takzvaný štěrkový trávník, který lépe snáší sucho i vyšší zátěž způsobenou pohybem většího množství lidí nebo občasným pojezdem vozidel.
Práce mají být financovány letos. Investici bude zajišťovat příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy a město ji zaplatí z investiční rezervy.
|
Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření
V severní části Letenských sadů nechalo město v minulosti opravit parkové cesty. Úpravy zahrnovaly výměnu poškozených povrchů, dále i nové osvětlení, výsadbu stromů či obnovu parkového mobiliáře, jako jsou lavičky či odpadkové koše.
Letenské sady v Praze Holešovicích se rozkládají na 46,5 hektaru. Původně tam byly vinice. Veřejný park vznikal od roku 1860, v 50. letech minulého století se stal dominantou parku monumentální Stalinův pomník. Na místě sousoší stojí od roku 1991 obří metronom, takzvané kyvadlo.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz