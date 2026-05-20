Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvůli plotu na Letné neprošli lidé do sadů. Zasáhl starosta

Autor:
  14:24
Letenskou pláň obehnal plot, který lidem nakrátko znemožnil průchod z ulice Milady Horákové do Letenských sadů. Na místě se totiž chystá sportovní festival Sparta Fest. Lidé byli překvapeni. Podle starosty městské části Praha 7 Jana Čižinského jsou nyní již všechny cesty plně průchozí. Od pátku do neděle ale bude průchod přes pláň kvůli festivalu opět hůře průchozí.

Firma, která chystá na pátek a sobotu tzv. Sparta Fest totiž v úterý večer přehradila cesty přes Letenskou pláň.

„Taky mě to překvapilo,“ shodli se lidé v diskuzi na Facebooku.

Lidé se tak nemohli dostat z ulice Milady Horákové přímo do Letenských sadů, což starosta městské části obratem vyřešil. „Volal jsem organizátorům a správní firmě, aby to co nejdříve napravili,“ uvedl Čižinský ve facebookové skupině Letenská parta.

Redakce iDNES.cz jej následně oslovila s prosbou o vyjádření k průběhu situace. Podle starosty jsou cesty již plně průchozí.

Firma podle něj bude mít na místě pracovníky security, kteří budou hlídat, aby se lidé při stavebních pracích nezranili.

„Šlo mi hlavně o to, aby na místě mohli normálně procházet senioři, pejskaři a lidé, kteří tudy chodí třeba do práce,“ dodal Čižinský s tím, že domluva s firmou byla hladká a situaci tak mohl obratem vyřešit. Sám žádné stížnosti od lidí nezaznamenal.

Dvoudenní festival přímo naproti stadionu Sparty na Letné nabídne hodiny plné sportu či hudby. Na programu jsou exhibice, turnaje, soutěže či koncerty.

Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou Letenskou pláň. (20. května 2026)
Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou Letenskou pláň. (20. května 2026)
Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou Letenskou pláň. (20. května 2026)
Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou Letenskou pláň. (20. května 2026)
15 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Kvůli plotu na Letné neprošli lidé do sadů. Zasáhl starosta

Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou...

Letenskou pláň obehnal plot, který lidem nakrátko znemožnil průchod z ulice Milady Horákové do Letenských sadů. Na místě se totiž chystá sportovní festival Sparta Fest. Lidé byli překvapeni. Podle...

20. května 2026  14:24

Falešný taxikář brutálně znásilnil ženu a vyhrožoval, že ji podřízne. Útočil už dříve

Auto, ve kterém muž brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu.

Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který pod falešnou identitou smluvního přepravce v dubnu brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu, navíc ji vyhrožoval pobodáním. Letos v únoru...

20. května 2026  13:07

Praha ví, kde se bude stavět. Radní schválili metropolitní plán

ilustrační snímek

Klíčový dokument pro rozvoj metropole na řadu následujících let na středečním mimořádném zasedání schválili pražští radní. Metropolitní plán je důležitý pro odemknutí rozvojových území pro výstavbu...

20. května 2026  7:55,  aktualizováno  12:01

Odsouzenému se nechtělo za mříže, před policisty se naskládal do těsné skrýše

Hledaný muž se před policisty ukryl v kuchyňské lince

Neobvyklou skrýš zvolil policií hledaný muž, který se vyhýbal vězení. Soud mu uložil rok odnětí svobody za majetkovou trestnout činnosti, k výkonu trestu však nenastoupil. Policisté jej následně...

20. května 2026  11:39

Škoda po srážce autobusu s tramvají činí 25 milionů, policie hledá svědky

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

Asi 25 milionů korun je předběžná škoda po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost policie...

20. května 2026  10:43,  aktualizováno  11:03

Školáci dostali zadání, nakreslili krev či černé příšery. Je to v pořádku? ptají se lidé

Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou...

Rohatá žena se zkrvaveným nožem ukazující vulgární gesto, černé příšery nebo noční můry útočící na spáče. Výstava temných obrázků vyvolala silné emoce, protože jejich autory jsou šesťáci ze...

20. května 2026  11:01

Zažijte architekturu jinak. Začal festival Open House, nahlédnete i do pivovaru

Hasičský dům na pražských Vinohradech

V Praze odstartoval každoroční festival otevřených budov Open House. Lidé zdarma mohou nahlédnout do desítek jindy běžně nepřístupných prostorů. Festival nabízí i týdenní doprovodný program.

20. května 2026  9:35

Nákupní parky dál rostou. Míří hlavně do menších měst, nejvíce do dvou krajů

Premium
ilustrační snímek

Na konci roku 2025 tvořily nákupní parky téměř třetinu všech moderních maloobchodních ploch v zemi. Jen během loňska jich mnoho přibylo nebo se rozšířilo. Zatímco dřív dominovala velká obchodní...

20. května 2026

Nymburk si pohodlně zajistil třetí výhru a blíží se finále. Bohačík dosáhl na milník

Jaromír Bohačík z Nymburka střílí osamocený i díky cloně Markuse Santose-Silvy.

Nymburští basketbalisté potřetí porazili v semifinálové sérii Opavu, tentokrát na jejím hřišti vyhráli 95:67, a tak dál míří za 21. ligovým titulem. Postup do finále mohou úřadující mistři zpečetit v...

19. května 2026  21:15,  aktualizováno  22:25

V Řeporyjích roste nejmodernější prodejní a servisní centrum Mercedes-Benz

Položení základního kamene při slavnostním zahájení výstavby nového dealerství...

V pražských Řeporyjích včera odstartovala výstavba nového prodejního a servisního místa AMG Performance Centrum v rámci značky Mercedes-Benz. „Chceme ukázat lidem něco nového, výjimečného, kde budou...

19. května 2026  19:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

19. května 2026  10:54,  aktualizováno  18:08

Kdo může za poničený hřbitov? Lidé nevěří policii, že za zkázou nestojí vandal

Poničené hroby i výzdoba. Tak dopadl hřbitov ve Vlašimi po silné květnové bouři.

Ulámané náhrobní kameny, proražené hrobové desky, rozházená a poničená výzdoba. Smutný pohled se naskytl ve středu 6. května obyvatelům Vlašimi, když našli místa posledního odpočinku svých zesnulých...

19. května 2026  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.