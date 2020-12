Věřím, že zase budeme létat, doufá pilot. Zatím se živí jako řidič

Bere to jako let na zemi a je za to rád, protože se bál nejvíce toho, že skončí v kanceláři. „Vím o řidiči tramvaje, autobusu či skladníkovi. Každý, pokud nemá úspory, se to snaží nějak přežít,“ popisuje Kölbl, čím se aktuálně zabývají někteří jeho kolegové piloti, které také „uzemnil“ koronavirus. Většina z nich zůstala v oboru dopravy, i když létání prý není možné ničím nahradit. Doufá, že už příští rok bude vakcína a svět se trochu rozlétá. Hodně bude podle něj záležet i na tom, jestli se státy domluví na jednotných pravidlech pro cestování. Moc si přeje, aby Smartwings pandemii přežily. Společně s ČSA jsou totiž jediným větším zaměstnavatelem civilních pilotů u nás.