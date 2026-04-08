Podivný úkaz na radaru. Letoun při plnění úkolu neobvykle kličkoval nad Prahou

Zajímavý úkaz zaznamenala v úterý aplikace Flightradar24. Zachytila trasu letadla, které se několik hodin pohybovalo nad Prahou v neobvyklých, pravidelných kličkách. Podle zjištěných informací patřilo letadlo zeměměřičské společnosti a ze vzduchu sbíralo data pro tvorbu ortofotomap.

Letecké snímkování nad středními Čechami a nad Prahou. (7. dubna 2026) | foto: Flightradar

Letadlo typu Cessna Turbo Stationair TC, které odstartovalo ráno 7. dubna z Plzně, nasadila k plnění zmíněného úkolu společnost Georeal, jak potvrdila redakci iDNES.cz.

„Jednalo se o letecké snímkování, které naše firma provádí v rámci České republiky nebo Evropy. Snímkování či sběr dat objednávají města i kraje, popřípadě stát,“ uvedl Jiří Beránek z oddělení pro geografické informační systémy (GIS).

Další detaily ohledně cesty konkrétního letadla Cessna firma ale neuvedla.

Americká Cessna mapovala Evropu z nebe, teď bude vystavená v Kunovicích

Společnost poskytuje služby v oblastech geoinformatiky, geodezie, katastru nemovitostí a projektování. Spolupracuje také s akademickou sférou na výzkumu nashromážděných dat, jejich vývoji a využití.

„Disponujeme čtyřmi vlastními fotogrammetrickými letadly, která jsou vybavena nejmodernějšími technologickými prostředky a systémy,“ uvádí na svém webu.

K dispozici má společnost tři letadla typu Cessna a jeden Vulcanair. K tvorbě záběrů používají velkoformátové kamery pro pořízení detailních snímků – dvě kamery Ultracam Eagle, Leica DMC III a analogovou kameru Leica RC30.

K mapování povrchu využívají též fotogrammetrického skeneru Leica DSW700 i statického laserového skeneru.

Využití leteckých snímků

Společnost Georeal se kromě mobilních mapovacích systémů a statického skenování zaměřuje na produkci leteckých snímků (ortofotomap, digitálních modelů povrchu, termovizí terénu i 3D mapování).

Ortofotomapy patří k nejznámějším a nejpoužívanějším. Jsou to mapy složené z leteckých snímků, které byly umístěny do souřadného systému a doplněny o výškové rozdíly povrchu.

Firma provádí hromadné snímkování, ve vegetačním období i mimo něj, s ohledem na jejich účel a na požadavky klienta. Pořizuje také specializované snímky, které umožňují zaznamenávat různé údaje – zimní snímky slouží např. k zachycení tepelných úniků, noční snímky zase pomáhají mapovat světelné znečištění.

Letadla budou fotit kraj pro nové mapy, potřebují zeleň a hezké počasí

Podle expertů se snímky nedají pořizovat celoročně, ideální období je od jara do podzimu, kdy jsou dobré světelné podmínky. Důležitým aspektem je navíc bezoblačná obloha, protože stíny z mraků silně narušují výslednou kvalitu vzniklých ortofotomap.

Konečné digitální snímky jsou pak cenným zdrojem informací, a proto je společnost ukládá do archivu k dalšímu výzkumu. „Mohou sloužit pro analýzy vývoje krajiny, změny stavu životního prostředí a dalších činností,“ uvádí společnost dál na webu.

Například v Praze probíhá letecké snímkování dvakrát ročně. Snímky a jejich archivace slouží různým účelům, třeba během záplav pomáhají při přípravě protipovodňových opatření.

Vzniklé ortofotomapy jsou ukládány do archivu, který je v aplikaci přístupný veřejnosti a nabízí jedinečný pohled do historie města. K dispozici je zde celá série kompletních ortofotomap Prahy už od roku 1938.

Porovnání současné podoby hlavního města s minulými lze dohledat i na webu dveprahy.cz.

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

„Chceš přes držku?“ Muž v pražském metru usměrňoval hajlujícího mladíka

Mladík hajloval v podchodu, stačilo na něj pořádně houknout

Na sociálních sítích se objevilo video z pražské stanice metra Můstek, na kterém kráčí muž se zdviženou pravicí a do toho provolává nacistický pozdrav „Heil Hitler“. Jiný kolemjdoucí muž rychle...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Podivný úkaz na radaru. Letoun při plnění úkolu neobvykle kličkoval nad Prahou

Letecké snímkování nad středními Čechami a nad Prahou. (7. dubna 2026)

Zajímavý úkaz zaznamenala v úterý aplikace Flightradar24. Zachytila trasu letadla, které se několik hodin pohybovalo nad Prahou v neobvyklých, pravidelných kličkách. Podle zjištěných informací...

8. dubna 2026  15:18

Úřad Prahy 15 je po požáru střechy bez proudu, vytopená je polovina budovy

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Úřad městské části Praha 15 zůstane uzavřený nejméně do konce tohoto týdne. Po ranním požáru střechy je vytopeno sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny,...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno  15:15

Symbol respektu a rozmanitosti. Tramvaje v Praze jezdí s romskými vlaječkami

Na pražských tramvajích se při příležitosti Mezinárodního dne Romů objevily...

V rámci Mezinárodního dne Romů, který připadá na středu 8. dubna, si kulturní organizace ARA ART na letošek připravila novinku. Kromě slavnostního galavečera v Paláci Žofín mohou Pražané narazit na...

8. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  15:08

Žena v centru Prahy předala statisíce podvodníkům. Policie hledá muže z videa

Žena naletěla falešnému bankéři. Toho při předávce peněz zachytila kamera.

Kriminalisté vyšetřují další podvod, v němž figurují falešný policista a bankéř. Tentokrát je obětí třiačtyřicetiletá žena, která přišla o bezmála 800 tisíc korun. Po pachatelích pátrá policie,...

8. dubna 2026  13:39

Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda.

Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

8. dubna 2026  12:05

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  11:05

Pyšný Amiel citoval Churchilla. A Litevci byli rádi, že nepodlehli predikcím

Nymburský trenér Oren Amiel během utkání s Rytasem Vilnius.

Před šesti lety se stal prvním koučem, který dovedl basketbalový Nymburk do čtvrtfinále Ligy mistrů. Nyní si trenér Oren Amiel tažení, byť v jiném soutěžním formátu, zopakoval už potřetí a na tým byl...

8. dubna 2026  8:06

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Bouřlivá atmosféra a prohra o bod. Nymburk končí ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Ondřej Sehnal diriguje útok Nymburka.

Nymburské putování basketbalovou Ligou mistrů končí ve čtvrtfinále. Úřadující čeští šampioni se ani na čtvrtý pokus nedostali mezi nejlepší čtveřici v soutěži. Stopku svěřencům kouče Orena Amiela...

7. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  22:17

Parádně se trefil z půlky a před kulisou smekl. To by měl zažít každý! říkal Sehnal

Fanoušci Rytasu Vilnius po zápase s Nymburkem v hale Královka.

Na dopoledním tréninku vyhrál tradiční soutěž v hodu z půlky a stejně úspěšně seřídil mířidla i krátce před koncem první půle druhého čtvrtfinále basketbalové Ligy mistrů. Senzační moment byl ovšem...

7. dubna 2026  22:12

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:49,  aktualizováno  19:59

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

