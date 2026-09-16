Občerstvení Letadlo na dálnici D10 slouží už 40 let. Proslulo historkou o Kubáncích

Iljušin létal od července 1967 do října 1984, kdy měl nalétáno 23 578 hodin. Nasazován byl především na lety do Havany.
Nyní je letoun zaparkován na 51. kilometru dálnice D10 na dálničním odpočívadle, které se nachází u přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos.
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Od roku 1986 zde fungoval motorest Avion s kapacitou 52 míst, který zřídilo spotřební družstvo Jednota Mnichovo Hradiště. Později byl několik let nevyužíván, chátral a přežil požár. Od prosince 2006 je opět v provozu.
Celý objekt prošel v roce 2020 rekonstrukcí a změnil majitele. Kromě letadla zde jsou k vidění i další stroje, například vozidla americké policie, hasičů nebo záchranářů. Díky spolupráci s firmou Buggyra jsou zde i závodní vozy.
Nyní je Letadlo pojato jako zážitkové, zpříjemňující nejen rodinám s dětmi zastávku na cestách.
Nový majitel řešil i problematický nájezd z dálnice a výjezd z parkoviště. Loni Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo stavební úpravy napojení odpočívky – konkrétně prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu a narovnání oblouku na výjezdu.
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K letadlu se váže historka o 300 kubánských pracovnících, kteří před sametovou revolucí v Československu pracovali a ze kterých si udělali legraci řidiči několika autobusů.
Jednoho mrazivého rána pracovníky vzbudili se smyšlenou historkou, že Kuba byla napadena a prezident Fidel Castro je volá do zbraně. Následně je odvezli k letadlu u dálnice s tím, že piloti brzy dorazí, bude zastavena doprava na dálnici a letadlo z ní vzlétne.
Teprve po několika hodinách čekání Kubánci zjistili, že letadlo je přibetonováno k zemi a nemůže tedy vzlétnout. Existují ale i jiné verze příběhu.
Letadlo se objevilo také filmech Uf-oni jsou tady a Prachy dělaj člověka.