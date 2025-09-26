Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Kriminalisté z oddělení vražd, kteří si případ převzali, pracují s verzí násilného trestného činu. Podle dosavadních zjištění se spor v autobusu v Lešanské ulici v Praze 11 rozhořel po slovní konfrontaci tří česky mluvících mužů se ženou.
Následná hádka přerostla ve rvačku, při níž došlo k vážnému zranění s masivním krvácením u dvou mužů.
|
VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval
„Policisté, kteří přijeli na místo jako první, museli použít tlakové obvazy a turniket, aby krvácení zastavili do příjezdu záchranářů. Zdravotnická služba pak oba muže převezla k dalšímu ošetření,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.
Podezřelého z útoku se podařilo dopadnout jen několik minut po činu nedaleko od zastávky. Zasahující hlídka k jeho zadržení použila donucovací prostředky.
Vyšetřovatelé nyní vyzývají veřejnost, zejména cestující z autobusu, aby pomohli s objasněním okolností útoku. „Především bychom potřebovali mluvit se ženou, která se ohradila vůči chování trojice mužů. Následně došlo k samotnému konfliktu,“ doplnil Daněk.
|
Smrt mladé Ukrajinky Iryny má v USA dohru. Rozpoutala válku médií
Každý, kdo byl v uvedenou dobu v autobusu linky 136 směrem na Jižní Město a viděl nebo slyšel alespoň část incidentu, se může obrátit přímo na linku 158.