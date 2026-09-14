Žáci se nejvíce zlepšili v matematice a fyzice, tedy v předmětech s vysokým zapojením logických funkcí.
Lepší výkon, vytrvalost i nálada. Nová světla znamenají lepší známky pro žáky
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů
Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....
Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud
Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...
Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů
Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za...
Lepší výkon, vytrvalost i nálada. Nová světla znamenají lepší známky pro žáky
Více než 950 žákům ZŠ ve středočeské Hostivici svítí v novém školním roce v učebnách, na chodbách i dalších prostorách 1 200 nových LED svítidel. Téměř polovina z nich je takzvaně plnospektrálních,...
Byla to součást mé práce, odmítá bývalý šéf obory týrání koček. Žalobce žádá podmínku
Státní zástupce navrhl uložit bývalému vedoucímu obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Liboru Beníčkovi třicetiměsíční podmíněný trest za týrání zvířat. Podle žalobce Dalibora Šellenga se...
Policie hledá pyromanku, která odešla z bohnické léčebny
Policie pátrá po čtyřiačtyřicetileté pacientce pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kam byla umístěna na základě soudem nařízené ochranné léčby a léčila se tam kvůli pyromanii. Hledaná...
Náplavku pod Vyšehradem zdobí lavičky z masivního dřeva. Vydrží i záplavy
Na náplavce pod Vyšehradem se můžete posadit na zcela nové lavičky. První z nových lavicových sestav už jsou k dispozici pod železničním mostem na Výtoni. Celkem na nábřeží vznikne 27 různých sestav...
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Rychlostní limit ve městech? Pirátka Lněničková se opřela o zavádějící data
Zastánkyně rychlostního limitu 30 km/h ve městech, pražská pirátská zastupitelka Gabriela Lněničková, čelí kritice kvůli sdílenému příspěvku. Pozitivní dopady na bezpečnost a emise dokládala...
Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole
Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...
Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet
Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30 metrů šachet a vyrazili 60 metrů chodeb. Stanice se po rekonstrukci otevře v únoru příštího roku, výtahy...
Kolaps vlaků ve středních Čechách zavinilo více faktorů. Podle kraje se může opakovat
Lidé nacpaní ve vlacích bez nadsázky jako sardinky. I tak to v minulých dnech vypadalo na některých příměstských linkách ve středních Čechách. Českým drahám totiž „vypadla“ část vlakových jednotek. V...
Klobouk dolů před celým týmem, chválil Trpišovský po Teplicích. Vyzdvihl Vlčka
Po zápase se už tradičně rozeběhl k fanouškům a na mokrém trávníku se oslavně sklouzl po koleni. „Teplice mají svoji kvalitu a i když ta výhra možná mohla vypadat snadně, tak rozhodně nebyla,“ řekl...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
U Velvar se kvůli jízdě v protisměru čelně srazila dvě auta. Zranilo se šest lidí
U Velvar na Kladensku se v neděli večer čelně srazila dvě osobní auta, šest lidí utrpělo zranění. Silnice I/16 musela být uzavřena, informovaly mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a...
Opilý řidič dodávky na Benešovsku narazil do stromu. Zranil sebe a dalších pět lidí
U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol.