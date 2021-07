Lékařku stíhají za šíření poplašné zprávy, psala o „vakcinačním holokaustu“

Informaci o obvinění lékařky přinesl deník Právo, kterému ji potvrdila šéfka Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Blanka Valsamisová, jejíž podřízení případ dozorují.



Stíhaná žena sama sebe označuje za praktickou lékařku, která se pohybuje „dvacet let v první linii“. V současnosti vede pražskou soukromou kliniku estetické medicíny.

„Trestní stíhání bylo zahájeno 14. července pro zločin šíření poplašné zprávy. Jde celkem o šest skutků, které se nesou v podobném duchu. Tedy zveřejnění různých tvrzení typu, ‚zastavme vakcinační holokaust‘ anebo příspěvek o úmrtí poloviny pacientů z domova důchodců,“ řekla pro deník Právo Valsamisová.

Za normálních okolností by lékařce hrozily maximálně dva roky vězení. Jelikož ale poplašné zprávy šířila v období nouzového stavu, může u soudu dostat trest od dvou až do osmi let za mřížemi.



Lékařka zatím nepodala proti obvinění stížnost, podle deníku Právo se to ale dá v dohledné době očekávat. Doktorka novinářům v úterý nezvedala telefon.

Na Facebooku se žena netají odporem k vakcinaci, který dává najevo i v posledních příspěvcích. Na přelomu ledna a února však začala šířit, že v Ostravě „došlo k hromadným úmrtím po vakcinaci“.



Její počínání sledoval server Manipulátoři.cz, který se dlouhodobě snaží vyvracet dezinformace. Šéfredaktor webu Jan Cemper 8. února podal na lékařku trestní oznámení, když zjistil, že policie žádná hromadná úmrtí neprověřuje.



Stíhání by se podle informací Práva mělo týkat i dopisu, který obviněná poslala na Nejvyšší státní zastupitelství, šéfovi České lékařské komory Milanu Kubkovi, tehdejší hlavní hygieničce Jarmile Rážové a oslovuje také starostu Jindřichova Hradce Jana Mlčáka.

Dopis je nadepsán „Zastavme vakcinační holocaust – pište starostům a ředitelům nemocnic“.



Uvádí se v něm, že „vakcinace proti Covid 19 jsou pokusy na lidech a zločin proti lidskosti“. „Na toto bylo podáno trestní oznámení a věcí se zabývá kriminální policie, jako i případy hromadných úmrtí po vakcínách zejména v domovech pro seniory. (...) Důrazně Vás žádám, abyste tuto vakcinační genocidu a zločin proti lidskosti okamžitě zastavil,“ psala tehdy lékařka v dopise starostu Mlčákovi.

Podle Jana Cempera doktorka patří mezi zhruba padesát největších konspirátorů v Česku. Šíří konspirace o různých sektách, satanistech, ale třeba i o americkém exprezidentu Trumpovi.

Jednou z posledních z pondělka byla i ta, zda známý slovenský herec Milan Lasica nezemřel v neděli právě po očkování.