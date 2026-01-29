Nápor na specialisty. Praktici nově odhalují nemoci srdce a ledvin při prevenci

Jana Sobíšková
  14:49
Od 1. ledna vstoupila v platnost Novela vyhlášky o preventivních prohlídkách, která rozšiřuje jejich náplň o prevenci kardiovaskulárních onemocnění a také chronického onemocnění ledvin. Praktičtí lékaři by měli tyto rizikové pacienty včas zachytit a odeslat ke specialistům. Kardiologové a nefrologové proto letos očekávají plné ordinace.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

“Snahou je zaměřit se na lidi bez potíží, kteří nevědí o svém problému. Víme, že když se dokážeme včas léčit, podáme jim moderní léčbu, dokážeme jejich osud výrazně pozitivně ovlivnit,“ přiblížil Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Rozšířená prevence se týká lidí od 50 let se dvěma rizikovými faktory srdečního selhání, a lidí od 60 let, kteří mají aspoň jeden rizikový faktor. U nich se praktický lékař co dva roky zaměří na to, jestli jim neselhávají ledviny či srdce, a to z krve a moči.

Preventivní prohlídky odhalí nemoc v době, kdy se dá ještě dobře léčit

„Bude větší nárok na kapacity echokardiografických vyšetření, čekáme asi desetiprocentní nárůst, je tedy potřeba ty kapacity najít, ale pojišťovny na to myslí, aby se tito zachycení lidé dostali ke specialistovi včas,“ poznamenal Šonka.

Praktičtí lékaři jsou podle jeho slov zároveň silně motivovaní, aby prohlídky dělali poctivě. „Mají finanční motivaci, kterou považuji za dostatečnou, aby se začali v tom systému chovat tak, jak potřebujeme, tedy aby to včas zachytili a poslali pacienta v nejbližším časovém horizontu za specialistou,“ dodal s tím, že nutná lhůta je 6-12 týdnů.

Nová podoba preventivních prohlídek tedy posouvá léčbu do fáze, kdy pacient ještě necítí příznaky. „Zdravotní stav se hodnotí podle laboratorních výsledků, ne podle potíží,“ shrnul podstatu prevencí lékař.

Lidé bagatelizují příznaky

Podle Aleše Linharta, přednosty II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze má třetina populace kardiovaskulární chorobu, jejíž počáteční příznaky však bagatelizuje.

„My jsme extrémně rizikoví z hlediska kardiovaskulárních chorob, ale věříme, že ta časná diagnostika srdečního selhání, k níž dojde díky novele vyhlášky, povede k tomu, že zachytíme pacienty, kteří do té doby sice nějaké potíže měli, ale nepřičítali je srdečnímu selhání,“ konstatoval kardiolog. Příznaky jsou dušnost, únava, pocit tlaku a vzedmutí v oblasti jater, otok dolních končetin, srdeční palpitace, či ztráta chuti k jídlu.

Objevte nemoci dřív, než bude pozdě. Nárok máte na 12 klíčových prohlídek

Jako nezastupitelnou označil roli praktických lékařů v prodlužování života populace také Ondřej Viklický, přednosta Kliniky nefrologie, Transplantace a vedoucí lékař Transplantační laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

„Lékaři by měli od nového roku detekovat onemocnění ledvin ve svých ordinacích, mohou odhalit onemocnění včas, pokud ale mají k dispozici léky. Jinak se tito pacienti musí dostat brzy do nefrologické ambulance, těch je ale málo, přitom okamžitá léčba je zásadní,“ upozornil.

Léčba ledvin do ordinací praktiků

Proto lékaři usilují o umožnění praktikům předepisovat léky, které dosud mohou pouze specialisté. Pomoci jim v tom má pilotní projekt, který odstartuje v březnu 2016 a v rámci něhož praktik odešle šifrovanou zprávu s diagnózou nefrologovi a ten zašle recept. Zapojit se má největší česká zdravotní pojišťovna VZP a 200 českých praktických lékařů a adekvátní počet nefrologů.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

