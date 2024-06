Městské části mají málo lékařů. Radnice je musí vábit, někdy si je i přetahují

Situace na řadě míst v metropoli je tak kritická, že se radnice předbíhají v nabízení benefitů, aby se u nich lékaři usadili.

Špatná situace s pediatry je například v Řepích. Tamní praktická lékařka pro děti a dorost Veronika Jelínková nedávno přijala do své ordinace i pacienty tří tamních pediatrů, kteří odešli do důchodu.

„Správný postup je obrátit se na pojišťovnu. Ta ale zašle seznam pediatrů o několika stovkách položek a člověk si je musí sám obvolat,“ přiblížila Jelínková. Podotýká, že na seznamu jsou i ti vytížení.

O pediatra pro své děti přišla nedávno Pavla Kučerová, která se obrátila o pomoc s hledáním nového na Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR (VOZP). „Při prvním kontaktu nám dodali jen seznam telefonních čísel, která jsme už sami předtím obvolávali a kde to nikdo nezvedal. Navíc na prvním místě byl náš pediatr, který skončil. Na druhý pokus jsme dostali seznam lékařů, kteří ale nové pacienty nebrali,“ popsala svoji zkušenost Kučerová. Podle ní by pojišťovny měly pomáhat účinněji.

„Zdravotní pojišťovny mají povinnost vést a zveřejnit seznam smluvních lékařů, ovšem pouhým předáním tohoto seznamu pojištěnci není jejich povinnost naplněna, zejména pokud většina z nich nemá již kapacitu k přijímání dalších pacientů,“ zdůraznil Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Nenechat se odbýt seznamem

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová připouští, že k případům neaktuálních seznamů může docházet.

„Informace aktualizujeme průběžně. Není ani technicky možné veškerá data zpracovávat v reálném čase,“ doplnila Plívová s tím, že doporučuje klientům opakovaně se obrátit na pobočku s žádostí o zajištění pediatra, protože v dalším kroku již pracují přímo s konkrétním požadavkem.

Stejné doporučení pro své klienty má také mluvčí VOZP Jan Mates. „V případě, že si klient přeje jinou formu pomoci nebo se současným řešením není spokojen, ať znovu kontaktuje pojišťovnu a žádá o další řešení situace. Pokud budeme schopni klientovi vyhovět, určitě to uděláme,“ uvedl Mates s tím, že v posledních letech se situace s dostupností péče zhoršila, zvlášť v některých lokalitách a odbornostech.

Zdravotní pojišťovny podle jeho slov spolupracují při vypisování výběrových řízení na nové lékaře a zároveň je motivují výhodami, aby přijímali klienty i v méně atraktivních lokalitách.

„Významně se angažuje i místní samospráva a různými pobídkami se snaží nové lékaře do svých regionů nalákat,“ podotkl Mates. Tyto motivace zahrnují i finanční pobídky, podporu při zajištění bydlení nebo jiné benefity, které by zájem lékařů o práci v těchto oblastech zvýšily.

Pediatr chybí také rodičům v Horních Počernicích. „Problém je, že pro něj nemáme ani prostor,“ uvedla zastupitelka Alena Štrobová (NEZÁVISLÍ), která se tristní situaci rozhodla řešit poté, co jí přicházely stížnosti místních. „Stále se rozrůstáme, je tu tolik developerských projektů, že lidé budou ještě přibývat, a když mi pak píše máma, že s dítětem se čtyřicítkou horečkou jede z Horních Počernic do Kamýku na druhém konci Prahy, tak je to strašné,“ podotkla Štrobová.

Povinnosti pojišťoven ● Zdravotní pojišťovny mají povinnost zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům včetně jejich místní a časové dostupnosti.

● Pro každý obor zdravotních služeb je stanovena nejdelší dojezdová doba k příslušnému lékaři.

● Všeobecný praktický lékař, pediatr, gynekologie a porodnictví, zubař a lékárna mají být v dojezdové vzdálenosti 35 minut.

● Pokud pojišťovna nepomůže, radí MZČR podat stížnost na nedostupnost zdravotní péče prostřednictvím online formuláře ministerstva. Zdroj: MZČR

Pomáhají i maminky

Podle jejího názoru nejde jen o problém zdravotní pojišťovny, ale i městských částí, které se musí také hodně snažit.

„Teď u nás nastoupil mladý lékař po jedné starší paní doktorce, která šla do důchodu, ale přetáhla nám ho jiná městská část, protože mu dala něco víc. A já se domnívám, že jinak to prostě nejde. Eso v rukávu má městská část,“ namítla s tím, že v současné době hledají prostor pro novou ordinaci.

Štrobová se do Horních Počernic snaží nyní dostat mladého lékaře či lékařku. „Hledám nějakého mladého atestovaného, který by šel raději k nám než třeba do nemocnice, a může být třeba až z Teplic,“ vysvětlila s tím, že podle jejích informací je nyní v Brandýse nad Labem právě pediatrička z Teplic. Oslovila také místní obyvatele s prosbou o pomoc s hledáním prostorů vhodných pro ordinaci.

„Každý se snaží, maminky mi posílají tipy z realitních webů, ale zatím jsme nic vhodného neobjevili,“ přiznala Štrobová s tím, že novému lékaři nabídnou nejen ordinaci, ale i služební byt.