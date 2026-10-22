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Budíček ve čtyři a pak honem do fronty. Nová prodejna lega přilákala davy

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  13:24
Prodejna Lego Store v pražské ulici Na Příkopě přilákala davy lidí. Od rána se před obchodem tvořily dlouhé fronty, někteří nadšenci tam dokonce přespávali. Přišli s jasným cílem ukořistit sběratelské kousky nemalé hodnoty.

Fronta se táhla prakticky po celé délce ulice. Lidé se začali shromažďovat už časně ráno, a někteří tam dokonce strávili noc.

Vášniví sběratelé navštívili novou prodejnu Lego Store, která otevřela v ulici Na Příkopě v Praze. Pan Bedřich přijel kvůli speciální kostičce. (22. října 2026)
Vášniví sběratelé navštívili novou prodejnu Lego Store, která otevřela v ulici Na Příkopě v Praze. Pan Bedřich přijel kvůli speciální kostičce. (22. října 2026)
Vášniví sběratelé navštívili novou prodejnu Lego Store, která otevřela v ulici Na Příkopě v Praze. Pan Bedřich přijel kvůli speciální kostičce. (22. října 2026)
Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na Příkopě. (21. října 2026)
22 fotografií

Dvaatřicetiletý Bedřich z Olomouce vstával ve 4 ráno, aby se do 7 stihl do fronty postavit. Přijel s jasným cílem – ukořistit malou kostičku, kterou dostal u východu. Má sběratelskou cenu v hodnotě 1 500 korun. Sotva ji ukázal, už k němu přiběhl další mladík z fronty a chtěl ji vidět. Také přišel právě kvůli tomuto artefaktu.

Uvnitř prodejny se podle informací fronty netvořily. „Lidé sem sice přijeli nakupovat, ale sběratelé kvůli speciálním kostičkám,“ řekl reportér na místě.

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Dvě patra v prodejně nabízí širokou škálu zboží, ale také nejrůznějších aktivit, interaktivních atrakcí a prostoru pro vlastní tvorbu. Uvnitř si zákazníci mohou sestavit vlastní figurku a její design personalizovat. U speciálního stroje si na ní mohou nechat napsat vlastní text nebo natisknout vlastní obrázek. Pan Bedřich v prodejně strávil několik hodin, opustil ji až v 11:30.

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