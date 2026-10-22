Fronta se táhla prakticky po celé délce ulice. Lidé se začali shromažďovat už časně ráno, a někteří tam dokonce strávili noc.
Dvaatřicetiletý Bedřich z Olomouce vstával ve 4 ráno, aby se do 7 stihl do fronty postavit. Přijel s jasným cílem – ukořistit malou kostičku, kterou dostal u východu. Má sběratelskou cenu v hodnotě 1 500 korun. Sotva ji ukázal, už k němu přiběhl další mladík z fronty a chtěl ji vidět. Také přišel právě kvůli tomuto artefaktu.
Uvnitř prodejny se podle informací fronty netvořily. „Lidé sem sice přijeli nakupovat, ale sběratelé kvůli speciálním kostičkám,“ řekl reportér na místě.
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Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Dvě patra v prodejně nabízí širokou škálu zboží, ale také nejrůznějších aktivit, interaktivních atrakcí a prostoru pro vlastní tvorbu. Uvnitř si zákazníci mohou sestavit vlastní figurku a její design personalizovat. U speciálního stroje si na ní mohou nechat napsat vlastní text nebo natisknout vlastní obrázek. Pan Bedřich v prodejně strávil několik hodin, opustil ji až v 11:30.