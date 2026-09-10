LED značka na Smíchově měla zlepšit parkování. Část léta ale nefungovala

Proměnné značení se objevilo v Lidické ulici za křižovatkou se Zborovskou ve směru k Palackého mostu.
Na černém panelu z LED diod se během dne mění režim, podle kterého mohou řidiči v ulici zastavit nebo stát. Město si od půlročního pilotního projektu slibovalo především lepší podmínky pro zásobování a plynulejší průjezd tramvají.
Po několika měsících provozu však zatím není možné jeho přínos jednoznačně vyhodnotit. Podle městské policie totiž zařízení velkou část léta nefungovalo.
Předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka výrazné zlepšení nevidí. Řidiči podle něj značku nadále porušují a očekávání magistrátu se tak zatím nenaplnila.