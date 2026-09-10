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LED značka na Smíchově měla zlepšit parkování. Část léta ale nefungovala

David Chuchma
  11:49

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Praha testuje v Lidické ulici LED značky. Mají zlepšit zásobování i průjezd tramvají | foto: David ChuchmaiDNES.tv

Praha od května testuje v Lidické ulici na Smíchově proměnnou LED dopravní značku, která má přimět řidiče k většímu respektování pravidel pro zastavení a zásobování. Vyhodnocení pilotního projektu za téměř 400 tisíc korun ale komplikuje několik týdnů trvající výpadek zařízení. Údaje městské policie a magistrátu o jeho délce se navíc rozcházejí.

Proměnné značení se objevilo v Lidické ulici za křižovatkou se Zborovskou ve směru k Palackého mostu.

Na černém panelu z LED diod se během dne mění režim, podle kterého mohou řidiči v ulici zastavit nebo stát. Město si od půlročního pilotního projektu slibovalo především lepší podmínky pro zásobování a plynulejší průjezd tramvají.

Po několika měsících provozu však zatím není možné jeho přínos jednoznačně vyhodnotit. Podle městské policie totiž zařízení velkou část léta nefungovalo.

Předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka výrazné zlepšení nevidí. Řidiči podle něj značku nadále porušují a očekávání magistrátu se tak zatím nenaplnila.

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