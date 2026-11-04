Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Visutá lávka je pro veřejnost uzavřená od úterního rána, příčinou poškození dřevěných částí je podle diagnostického průzkumu dlouhodobé působení vlhkosti, napadení dřevokaznými houbami a následný rozvoj hniloby, informoval Středočeský kraj.
Aby mohla být lávka opět zpřístupněná, bude nutná její komplexní oprava. Středočeský kraj proto nechá zpracovat projektovou dokumentaci, která stanoví přesný rozsah a technologický postup opravy.
Zároveň s tím se prověří možnost využití odolnějších alternativních materiálů u vybraných konstrukčních prvků.
Důležitou součástí rekonstrukce bude nové technické řešení ochrany dřevěných částí proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, které by mělo výrazně přispět k prodloužení životnosti a spolehlivosti celé konstrukce.
Pokud vše půjde podle předpokladů, mohla by být lávka opět otevřena v roce 2028.
Změna v jízdních řádech MHD
Dlouhodobé uzavření lávky si vyžádá i změnu v jízdních řádech veřejné dopravy. Od pátku bude posílen provoz linky 753 ve Zbořeném Kostelci. Pět spojů v pracovní den pojede také přes Zbořený Kostelec směrem z Týnce nad Sázavou, navíc bude zaveden jeden pár dopoledních spojů v pracovní den.
Cílem je zajistit dopravní obslužnost, protože se obyvatelé Zbořeného Kostelce nebudou moci dostat na zastávku Zbořený Kostelec, Hrad, kde jezdí linka 339.
Lávka je v provozu od roku 2015. Visutou konstrukci dlouhou přes 200 metrů využívají cyklisté na posázavské trase i na takzvané vídeňské magistrále z Prahy do Vídně, kteří se díky ní přesunuli z frekventované silnice na místní cesty a cyklostezku. Místním lidem zároveň zkrátila cestu na zastávku pražského autobusu na druhém břehu.
Problémy se stavem mostů a lávek nebývají ojedinělé. V prosinci 2017 se v Praze zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. V Nymburce musela být zbourána lávka přes Labe, protože hrozilo, že spadne.