Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Autor: ,
  12:45

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku. (červenec 2015) | foto: ČTK

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami. Dílo tu přitom otevírali před teprve jedenácti lety.

Visutá lávka je pro veřejnost uzavřená od úterního rána, příčinou poškození dřevěných částí je podle diagnostického průzkumu dlouhodobé působení vlhkosti, napadení dřevokaznými houbami a následný rozvoj hniloby, informoval Středočeský kraj.

Aby mohla být lávka opět zpřístupněná, bude nutná její komplexní oprava. Středočeský kraj proto nechá zpracovat projektovou dokumentaci, která stanoví přesný rozsah a technologický postup opravy.

Zároveň s tím se prověří možnost využití odolnějších alternativních materiálů u vybraných konstrukčních prvků.

Důležitou součástí rekonstrukce bude nové technické řešení ochrany dřevěných částí proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, které by mělo výrazně přispět k prodloužení životnosti a spolehlivosti celé konstrukce.

Pokud vše půjde podle předpokladů, mohla by být lávka opět otevřena v roce 2028.

Změna v jízdních řádech MHD

Dlouhodobé uzavření lávky si vyžádá i změnu v jízdních řádech veřejné dopravy. Od pátku bude posílen provoz linky 753 ve Zbořeném Kostelci. Pět spojů v pracovní den pojede také přes Zbořený Kostelec směrem z Týnce nad Sázavou, navíc bude zaveden jeden pár dopoledních spojů v pracovní den.

Cílem je zajistit dopravní obslužnost, protože se obyvatelé Zbořeného Kostelce nebudou moci dostat na zastávku Zbořený Kostelec, Hrad, kde jezdí linka 339.

Lávka je v provozu od roku 2015. Visutou konstrukci dlouhou přes 200 metrů využívají cyklisté na posázavské trase i na takzvané vídeňské magistrále z Prahy do Vídně, kteří se díky ní přesunuli z frekventované silnice na místní cesty a cyklostezku. Místním lidem zároveň zkrátila cestu na zastávku pražského autobusu na druhém břehu.

Problémy se stavem mostů a lávek nebývají ojedinělé. V prosinci 2017 se v Praze zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. V Nymburce musela být zbourána lávka přes Labe, protože hrozilo, že spadne.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po totožnosti mrtvé ženy. Klíčem k...

Kriminalisté z Prahy-západ se od začátku letošního října zabývají případem úmrtí dosud neztotožněné mladé ženy. Jelikož se jim stále nedaří mrtvou identifikovat, obrací se nyní policie se žádoucí o...

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Premium
Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku....

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných...

4. listopadu 2026  12:45

Starostou Prahy 13 se posedmé stal Vodrážka, radnici vede od roku 2002

David Vodrážka

Starostou Prahy 13 zastupitelé posedmé zvolili Davida Vodrážku (ODS). V čele radnice je Vodrážka nepřetržitě od roku 2002. Městskou část povede koalice ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

4. listopadu 2026  11:41

Policie eviduje v kauze zrušených táborů už 16 poškozených, škoda je 1,8 milionu

ilustrační snímek

Počet poškozených v případu neuskutečněných letních táborů pro děti z dětských domovů, kterým se zabývají mladoboleslavští kriminalisté, vzrostl na 16. Na konci července jich policie evidovala šest....

4. listopadu 2026  11:07

Nejmodernější tramvaje vozí cestující v Praze už rok, mohlo by jich být až 200

Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.

Nejmodernější tramvaje Škoda 52T vozí Pražany a návštěvníky hlavního města už rok. Do ostrého provozu vyjely 3. listopadu 2025 poté, co úspěšně zvládly zkušební jízdy. Na linku 12 jich tehdy dopravní...

4. listopadu 2026  10:48

Botanická zahrada razantně zdražila vstupné, rodinné je naopak výhodnější

Japonská zahrada v areálu pražské botanické zahrady.

Až za pár dní návštěvníci vyrazí do Botanické zahrady na sv. Martina na tradiční košt Veltlínského červeného raného 2026, Zweigeltrebe rosé 2026 či dalších značek ušlechtilého moku, vstupné do...

4. listopadu 2026  7:30

Basketbalistky USK našly v Eurolize první přemožitelky. V Bourges padly o čtyři body

Brianna Fraserová z USK Praha zakončuje přes domácí Djaldi-Tabdiovou.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha nezvládly ve čtvrtek důležité euroligové utkání. Na palubovce francouzského Bourges prohrály 81:85 a ve čtvrtém kole soutěže tak přišly o dosavadní neporazitelnost....

3. listopadu 2026,  aktualizováno  22:45

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

3. listopadu 2026  16:50

Auto se srazilo s náklaďákem s cihlami. Jeden z řidičů při nehodě zemřel

Tragická srážka nákladního vozidla s osobním automobilem u Čelákovic. (3....

V úterý odpoledne se v obci Čelákovice na silnici číslo 245 stala vážná dopravní nehoda, při které se střetl osobní automobil s nákladním vozem převážejícím cihly. K události došlo krátce po čtrnácté...

3. listopadu 2026  15:59

Lanovka na Petřín si zahraje v novém seriálu podle Dana Browna. Jinak stále praská ve švech

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

O lanovku na Petřín je stále enormní zájem. I více než měsíc poté, co se nové vozy projely po dvouleté pauze na zrekonstruované trati, hlásí dopravní podnik přes deset tisíc cestujících denně....

3. listopadu 2026  15:51

D5 před Prahou stála kvůli požáru návěsu s máslem. Jeden pruh už je opět průjezdný

Požár návěsu nákladního auta na 8. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. (3....

Požár návěsu nákladního auta dočasně uzavřel dálnici D5 ve směru na Prahu před Nučicemi, aktuálně už je ale místo jedním pruhem průjezdné. Během úplné uzavírky mohli řidiči sjíždět na exitu 10...

3. listopadu 2026  14:38,  aktualizováno  15:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sníh v nedohlednu, do ulic Prahy už ale vyrazily první zimní sypače

Technická správa komunikací testuje v ulicích svou techniku, kterou připravuje...

Zimní údržbová technika vyrazila do ulic hlavního města. Přestože sníh je ještě v nedohlednu, Technická správa komunikací (TSK) nenechává nic náhodě a ověřuje připravenost svých strojů. Testování...

3. listopadu 2026

Stříkal po lidech pepřový sprej, strážníkům nadával. Opilec skončil v poutech na záchytce

Muž napadal kolemjdoucí pepřovým sprejem, při zásahu strčil do strážníka

Pražští strážníci zasahovali v Braníku po oznámení, že tu neznámý agresor napadá chodce a stříká po nich pepřovým sprejem. Na místě zadržela osmačtyřicetiletého muže, jehož policie následně převezla...

3. listopadu 2026  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×