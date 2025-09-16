„Je to určitě skvělá zpráva, protože když jedete na kole z Prahy třeba přes Šárecké údolí směrem na Kralupy nad Vltavou, tak na pravém břehu Vltavy pak již není cyklotrasa a jízda je tam velmi nepříjemná různými špatnými cestami, v podstatě nevhodná pro kola,“ říká cyklista Petr Mašek z Prahy. „Kdežto když v Roztokách přejedete na levý břeh, tak si užijete příjemnou cyklostezku,“ dodává.
Překonat Vltavu po mostě nebo lávce je ale možné naposledy v Praze, nebo až potom v Řeži u Výzkumného ústavu. V celém dlouhém úseku jiné přemostění není, po řece proto funguje několik přívozů, asi nejvíce využívaný je právě mezi Roztoky a Klecany.
Přívoz má však omezenou kapacitu, která zejména v hlavní cyklistické sezoně o víkendech nestačí, a také má omezenou provozní dobu a je závislý na počasí i stavu řeky.
Podstatně rychlejšího a jistějšího přechodu či přejezdu po lávce by se veřejnost mohla dočkat po roce 2027, kdy má stavba lávky začít, spolu s tím je v plánu i úprava jejího okolí, respektive nábřeží. Záměr nyní schválila krajská rada.
Celkové náklady jsou odhadovány na 190 milionů korun, přičemž kraj bude žádat o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent uznatelných nákladů, případně z programu IROP. Po dokončení bude lávka v majetku a správě Středočeského kraje.
„Přemostění propojí města Roztoky a Klecany, bude určeno pro pěší a cyklisty a stane se součástí významné národní cyklotrasy NA 04 – Vltavská cyklistická cesta,“ říká krajský radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN). V případě potřeby budou moci lávku využít také záchranáři, policisté a hasiči.
Po lávce na vlak
Hejtmanství si od investice slibuje i další efekt. Propojení Klecan s vlakovým nádražím v Roztokách totiž vytvoří atraktivní alternativu pro dojíždění do Prahy, a přispěje tak ke snížení automobilové dopravy na pravém břehu Vltavy.
„Je to jeden z projektů, který má velký význam nejen pro místní obyvatele, ale i pro celý region. Propojení obou břehů Vltavy přinese lepší podmínky pro cyklisty a pěší, usnadní cestu k železnici a nabídne lidem skutečnou alternativu k cestování autem,“ vysvětluje Borecký.
Projektovou dokumentaci zajistí na své náklady města Roztoky a Klecany, která ji následně předají Středočeskému kraji. Samotnou výstavbu provede kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
„Příprava projektové dokumentace pokračuje, měla by být kompletně hotová příští léto, financujeme ji společně s městem Klecany,“ potvrzuje místostarostka Roztok Marie Dvořáková.
Do poloviny příštího roku by mělo být vydané také stavební povolení. Podle místostarostky záměr výstavby lávky velmi vítají i místní obyvatelé. „Velmi rádi chodí k řece i na druhou stranu do Klecan, projíždí tady i spousta cyklistů směrem na sever a na Prahu, máme na to velmi pozitivní ohlasy,“ dodává Dvořáková.
Investici vítají také na druhém břehu v Klecanech. „Většina místních se na to těší, ale je pravda, že část obyvatel Klecánek, které leží dole u řeky, se obává přílišného zvýšení dopravy a provozu a že se z nich stane jedno velké parkoviště,“ říká starosta Klecan Daniel Dvořák.
„Obávají se, že tam lidé shora z Klecan a širokého okolí budou denně dojíždět auty, která tam odstaví, přejdou lávku a pojedou vlakem na Prahu,“ vysvětluje Dvořák.
Podle starosty si město objednalo také studii celkové úpravy nábřeží, aby v okolí vzniklo příjemné prostředí a odpovídající přístupové cesty.
Lávka by měla být hotová v roce 2028 a následně plně nahradí přívoz, který tím zanikne. Pro někoho tak i poněkud nostalgicky skončí „romantické“ plavby z jednoho břehu na druhý.