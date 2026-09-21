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Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

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  21:36
První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři a hlavně: milovníci lanovek. Přišlo na střihání stužky, požehnání od kněze i cinkání zvonu. Pak se dráha konečně rozjela.
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
První cestující v nové lanovce na pražském Petříně. (21. září 2026)
První cestující v nové lanovce na pražském Petříně. (21. září 2026)
11 fotografií

Uvnitř kabiny se rozblikala červená světla. Dveře se zaklaply, poté všechno zhaslo. Lanovka začala pozvolna stoupat. Přítomní měli zanedlouho noční Prahu jako na dlani.

Když se lanovky míjely, celý vnitřek kabin najednou zčervenal. Lidé nadšeně křičeli a velká část zatleskala. „Krásné je to,“ komentovali někteří.

První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Na lávce nad lanovkou i podél dráhy postávali či posedávali zvědavci, kteří si mohli vychutnat rozjezd pouze zpovzdálí. Někteří si kvůli čekání přinesli i vlastní skládací židli.

Samotné jízdě předcházelo nezbytné slavnostní zahájení, které proběhlo ve velkém stylu. Program odstartoval v 18:00. Bylo střihání stužky, otevření obchodu se suvenýry a v rámci večera promluvilo na pódiu i několik hostů.

Jedním z nich byl primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), náměstek Jaromír Beránek (Piráti) či představitel skupiny Doppelmayr/Garaventa, která stála za konstrukcí lanovky.

Kdy se svezete novou lanovkou na Petřín?

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Během symbolického předání strojů věnovala firma městu velký zvon, na který pak vedoucí provozovny Lanové dráhy Petřín a její dlouhodobý náčelník Pavel Kejha obřadně zacinkal.

Několikrát promluvila i samotná autorka designu lanovky Anna Marešová. „Bez fronty by to nebylo ono,“ pronesla se smíchem k přítomným. „Je to skvělý pocit. Těším se, až se svezeme,“ řekl Beránek.

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V 19:00 se přestřihla páska a kněz Starokatolické církve David Čechovský požehnal dráze. Pak nastala tlačenice o to, kdo se jako první dostane dovnitř. Následně se už mohla konečně rozjet.

Neon a graffiti pro atmosféru

Bez rekonstrukce se ale neobešla ani její dolní stanice na Újezdě. Tam ve spolupráci s výtvarníkem Michalem Škapou vznikl osobitý mural, který tvoří nápisy „S láskou na kopec“, „Na Petřín with love“ nebo „Lift me up“.

„Dodává to velmi příjemný a optimistický vibe, neboli atmosféru,“ popsala dříve v rozhovoru pro iDNES.cz Marešová.

V hale se navíc nově objevil obchod se suvenýry, nad kterým fialovým neonem svítí nápis „S láskou na Petřín“. Oficiálně se otevřel v pondělí v 18:30.

Pro širokou veřejnost se lanovka zpřístupní v úterý od 7:00. Zbývá už tak jen jediná otázka. Co na to zítra běžní cestující?

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