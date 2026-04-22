Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Vítězslav Bureš
  11:47
Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali novináři a desítky dalších zvědavců, které neodradily ani výrazně nízké teploty. A nenechala si ji ujít ani autorka vozů designérka Anna Marešová.

„Je to neuvěřitelný okamžik, protože po čtyřech letech se stalo to, že ty vozy opravdu přijely. Mám z toho obrovskou radost,“ usmívala se Anna Marešová, když odpovídala na dotazy redakce iDNES.cz.

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Samotná instalace a pokládka nových vozů ale nebyla tak jednoduchá a rychlá, jak si zástupci médií představovali. Původně se celá operace měla odehrát krátce po 7. hodině ranní.

Dělníci z firmy Hanyš první ze dvou kabin připravených na návěsu kamionu vyvezli po petřínském kopci ke křížení kolejí u Abtovy výhybny v noci na středu.

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Manévr, který začal krátce po půlnoci, ale nebyl snadný. „Dostat sem stroje nebyla jednoduchá věc. Kamion s návěsem sem musel po úzkých cestách v noci nacouvat,“ vysvětlil mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Jeřáb po dlouhých minutách přípravy první z kabin uchytil do lan, jednou ji dokonce i nadzvedl, ale když už se zdálo, že je připravený na přesun, akci zrušil.

Až po dvou a půl hodinách čekání se víc jak 13tunový kolos zvedl a pomalu se sunul na první ze dvou kolejí. Kabina za asistence asi desítky dělníků na kolej dosedla v 9:20. Následně se dělníci vydali pro druhý vůz.

OBRAZEM: Po čtyřiceti letech sbohem. Jeřáb odstranil vozy z lanovky na Petřín

„Viděla jsem je ve fabrice. Byly krásný, ale teď se na ně těším ještě víc, protože v prostředí toho Petřína budou ještě o dost hezčí. Je hezké je vidět naživo, ale připadají mi hodně maličký,“ rozplývala se autorka vozů.

Po celou dobu instalace na kolej byl vůz zahalen do bílé plachty. Tu sundají až ve stanicích, kde budou vozy stále ještě v péči techniků ze Švýcarska, kde se vyráběly. Během několika příštích týdnů začne testování vozů.

Toto jsou nové vozy pro lanovku na Petřín. Mají prosklený strop a přepraví víc lidí

Dvě třetiny zkoušek pak budou bez zátěže, třetina se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny. Poté proběhne řízení s úřady a následně začne zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.

Předchozí vozy na petřínské lanovce sloužily 40 let, loni v březnu byly odvezeny. Ty nové svezou 120 cestujících, tedy asi o 20 víc než vozy předchozí. Při vzájemném míjení na sebe budou blikat.

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Dalších 134 milionů stála rekonstrukce trati a zpevnění svahu na Petřín. Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:40

Při zásahu kvůli drogám v Šestajovicích se střílelo, podezřelý skončil v nemocnici

Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026)

Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici. Podle Dany Čírtkové, mluvčí krajské policie na...

21. dubna 2026  21:44,  aktualizováno  22. 4. 11:10

Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj....

Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...

22. dubna 2026  10:45

Senior hrozil bombou na ministerstvu, před příjezdem zásahovky se nechtěl vzdát

ilustrační snímek

Neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra. Policisté ho během zhruba 40 minut lokalizovali a okamžitě vyrazili k jeho bydlišti, kde zahájili vyjednávání....

21. dubna 2026  18:29,  aktualizováno  22. 4. 10:03

Milovaný, nenáviděný, ikonický. Podívejte se na nepřístupná místa Tančícího domu

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k...

22. dubna 2026  8:07

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42,  aktualizováno  21:47

Za excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Silnice na pražském Smetanově nábřeží (23. května 2023)

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a...

21. dubna 2026  21:02

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:46

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

