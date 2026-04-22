„Je to neuvěřitelný okamžik, protože po čtyřech letech se stalo to, že ty vozy opravdu přijely. Mám z toho obrovskou radost,“ usmívala se Anna Marešová, když odpovídala na dotazy redakce iDNES.cz.
Samotná instalace a pokládka nových vozů ale nebyla tak jednoduchá a rychlá, jak si zástupci médií představovali. Původně se celá operace měla odehrát krátce po 7. hodině ranní.
Dělníci z firmy Hanyš první ze dvou kabin připravených na návěsu kamionu vyvezli po petřínském kopci ke křížení kolejí u Abtovy výhybny v noci na středu.
Manévr, který začal krátce po půlnoci, ale nebyl snadný. „Dostat sem stroje nebyla jednoduchá věc. Kamion s návěsem sem musel po úzkých cestách v noci nacouvat,“ vysvětlil mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
Jeřáb po dlouhých minutách přípravy první z kabin uchytil do lan, jednou ji dokonce i nadzvedl, ale když už se zdálo, že je připravený na přesun, akci zrušil.
Až po dvou a půl hodinách čekání se víc jak 13tunový kolos zvedl a pomalu se sunul na první ze dvou kolejí. Kabina za asistence asi desítky dělníků na kolej dosedla v 9:20. Následně se dělníci vydali pro druhý vůz.
„Viděla jsem je ve fabrice. Byly krásný, ale teď se na ně těším ještě víc, protože v prostředí toho Petřína budou ještě o dost hezčí. Je hezké je vidět naživo, ale připadají mi hodně maličký,“ rozplývala se autorka vozů.
Po celou dobu instalace na kolej byl vůz zahalen do bílé plachty. Tu sundají až ve stanicích, kde budou vozy stále ještě v péči techniků ze Švýcarska, kde se vyráběly. Během několika příštích týdnů začne testování vozů.
Dvě třetiny zkoušek pak budou bez zátěže, třetina se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny. Poté proběhne řízení s úřady a následně začne zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.
Předchozí vozy na petřínské lanovce sloužily 40 let, loni v březnu byly odvezeny. Ty nové svezou 120 cestujících, tedy asi o 20 víc než vozy předchozí. Při vzájemném míjení na sebe budou blikat.
Nové vozy vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Dalších 134 milionů stála rekonstrukce trati a zpevnění svahu na Petřín. Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.