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Zaplněná lanovka na Petřín uvázla v půlce trasy, mohl za to výpadek proudu

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  17:10
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
51 fotografií
Nedávno po rekonstrukci otevřenou lanovku na pražský Petřín v úterý odpoledne zhruba na hodinu zastavil výpadek elektrického napájení. Plně obsazené kabiny zůstaly stát uprostřed trasy. Cestující se evakuovali. Nikomu se nic nestalo, řekla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Lanovka jezdí ve zkušebním provozu.

„Lanovka se zastavila ve 13:41 v půlce trati, kousek od stanice Nebozízek,“ uvedla mluvčí. Provoz se podařilo obnovit kolem půl třetí odpoledne.

Drobné výpadky energie zaznamenal dopravní podnik už po spuštění lanovky, která se do provozu vrátila v září. Šlo vždy jen o několik minut, doplnila.

Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením

Oblíbená lanová dráha začala po dvouleté rekonstrukci znovu jezdit 22. září. Cestující vozí mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem, poprvé se na petřínský kopec rozjela v létě 1891.

Lanovka je součástí pražské MHD a patří mezi turisticky vyhledávané atrakce. Cestující vyveze na Petřín například k rozhledně, bludišti nebo ke Štefánikově hvězdárně. Využívají ji také studenti vysokoškolských kolejí na Strahově nebo lidé mířící do restaurací, na hřiště a do zahrad na Petříně.

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