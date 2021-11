Lanovka na Petřín se kvůli výměně kol do konce roku dvakrát zastaví

Podnik nejdříve vymění u vozů kola na prvních dvou nápravách a na zbylých dvou to udělá při plánované každoroční údržbě v březnu 2022.

„U vozu číslo 2 jsme kola nechali odborně zrepasovat naposledy v roce 2019, u vozu číslo 1 to bylo o loňské jarní výluce. Vzhledem k tomu, že se blíží konec jejich životnosti, rozhodli jsme se pro jejich výměnu za úplně nová kola, která zcela jistě vydrží až do konce provozu současné lanovky, tj. do její připravované modernizace,“ uvedl vedoucí provozu lanovky Pavel Kejha.

Každý z vozů lanovky má dvě nápravy. Výměnu kol provádí dodavatel ve svých dílnách, kde je nalisuje na nápravu. Výroba a instalace trvá deset až 14 dnů. Podnik však má ještě pátou náhradní nápravu.

„Volnou nápravu se starými koly jsme již odeslali výrobci, který nám ji dodá s novými. Tu pak v průběhu jednoho dne dokážeme na voze vyměnit a odinstalovaná náprava opět putuje k výrobci,“ dodal Kejha.

Vozy lanovky v budoucnu změní podobu. DPP již vyhlásil mezinárodní designerskou soutěž. Vítěz bude známý do konce února příštího roku.



Pražští radní letos v lednu rozhodli, že lanovka bude mít do pěti let nové vozy a trať se zcela vymění. Důvodem je sesuv půdy na Petříně a špatný technický stav vozů.



Lanovka se poprvé rozjela v létě 1891 a v nynější podobě jezdí od roku 1985.