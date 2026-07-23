Šmarjá, lanovkou za kilo? Ti už se zbláznili. Lidé diskutují o ceně, Ropid vysvětluje

„Myslím, že cena je naprosto adekvátní. Jako turista nebo člověk, který má jízdu jako zážitek, to zaplatím úplně bez problémů a částka mi tedy nepřijde vysoká. V Mariánských Lázních zaplatí dospělá osoba za lanovku 190 Kč (jízda necelé 4 minuty),“ píše například paní Dendy ve svém příspěvku na Facebooku.
S ní ale nesouhlasí pan Martin. „Proč rozlišujete jízdné pro místní a pro turisty? V čem je rozdíl? Turisté jsou těžší, tak si mají připlatit? Nebo je prostě chceme jen oškubat?“ ptá se.
Načež mu lidé vysvětlují právě rozdíl mezi jednorázovou jízdenkou a „předplatným“ v ceně kuponu či celodenní jízdenky.
Nesouhlasí i pan Jiří. „Žiju v Praze a tedy taky mi to přijde dost. Jízda opravdu trvá jen pár minut. Je to relativně kousek. Mělo by to stát jako klasická základní jízdenka. Za 100 Kč mám jízdenku do 80km vzdáleného rodného města. Chápu, že s tím mohou mít lidi problém,“ načež dostává stejné vysvětlení. Další navrhují, aby jízdenka byla za cenu klasického lístku pro MHD.
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Podle jiných cena odpovídá. „Naprosto v pořádku. A i ten turista, pokud není hloupej a bude to samozřejmě vědět, koupí si celodenní jízdenku za 150,-. A oproti lince AE, je navíc toto za půlku, navíc se zážitkem,“ dodává pán, který se také jmenuje Martin.
A vysvětluji i organizátor dopravy – Ropid. „Filozofie je následující - pokud se jde turista jednorázově svézt lanovkou jakožto zážitkem, je cena o něco vyšší (byť v poměru cena / výkon je ona stokoruna stále v rámci srovnatelných atrakcí vlastně velmi přátelská). Lanovka ale zároveň slouží jako důležitá spojnice pro místní. A jako taková bude sloužit i nadále,“ rozptyluje obavy.
Dodává, co už v pondělí potvrdili pražští radní.
„Na lanovce budou nadále platit všechny předplatní kupony. Jezdíte s měsíčním, čtvrtletním nebo ročním kuponem pro Prahu? Pak prostě naskočíte a jedete, nic navíc nekupujete.“ Jízda bude platná i v případě denní, třídenní jízdenky či Prague Visitor Passu. Děti do 15 a senioři nad 65 budou nadále jezdit zdarma.
Jednorázové jízdné podraží ze 60 korun, které stála jízda před rekonstrukcí lanovky. Nový tarif začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupony se nic nemění, jízdu mají v rámci svého předplatného.
„Schválili jsme tarify, které po dvouleté provozní výluce je skutečně potřeba o něco navýšit,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Lanovka z Újezda přes Nebozízek až na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť. Obnovenou premiéru na zrekonstruované trati by měla po všech zkouškách a testech absolvovat s cestujícími po letošních prázdninách.
Lidé se svezou novými vozy designérky Anny Marešové, které vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Staré vozy sloužily 40 let, nové svezou 120 cestujících, o pětinu více.