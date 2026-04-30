Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

  11:27
Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se už také částečně odhalily, neboť ještě při jejich instalaci je kompletně zakrývala bílá plachta.

„Servisní/ověřovací jízdy slouží k odladění nastavení a funkčnosti celého řídícího a dopravního systému od kamer, přes čidla až po samotný software,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Upřesnil, že těchto jízd lze provést tolik, kolik potřebují technici k doladění celého systému.

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Nové vozy lanovky designérky Anny Marešové sedí na kolejích zrekonstruované trati od minulého úterý. Byly vyrobeny ve Švýcarsku a při celém procesu nasazování na dráhu byly stále ještě zabalené v bílé plachtě.

Klimatizace do lanovky na Petřín nejde, ale jednu věc jsem prosadila, říká designérka

Přestože technici vozy kompletně odhalí až později, fanoušci už mohou částečně jejich krásu obdivovat. Právě v rámci těchto servisních jízd sundali plachtu alespoň z podélných stran. Zakrytá zůstávají už jen čela.

„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

„Viděla jsem je ve fabrice. Byly krásný, ale teď se na ně těším ještě víc, protože v prostředí toho Petřína budou ještě o dost hezčí. Je hezké je vidět naživo, ale připadají mi hodně maličký,“ usmívala se jejich autorka.

Stávající servisní jízdy se nezapočítávají do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd pak vozy musí najezdit za stanovených podmínek předepsaný počet hodin.

Zkušební jízdy bez cestujících a bez zátěže začnou nejspíš ve druhé polovině května. Poté přijde na řadu testování se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny.

Následuje řízení s úřady a zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky

Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se...

30. dubna 2026  11:27

Policie už zjistila, kdo řídil BMW na Dvoreckém mostě, a potrestala ho

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Policie už ví, kdo i přes zákaz vjezdu projel nový Dvorecký most hned druhý den po jeho otevření. Řidiče ztotožnila a potrestala. Na novou dominantu Prahy smí jen vozy policie, záchranky a hasičů,...

30. dubna 2026  9:46

Starostka Berouna odchází z ODS. Strana už není pravicová, vysvětluje důvod

Starostka Berouna Soňa Chalupová

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to...

30. dubna 2026

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

30. dubna 2026

Úsek D6 blokovala nehoda kamionů, na dálnici se vysypaly plastové lahve

Nehoda dvou kamionů na dálnici D6 u Unhoště (29. dubna 2026)

Dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela ve středu večer nehoda dvou kamionů. Při havárii se z jednoho kamionu vysypaly prázdné plastové lahve. Záchranáři převezli jednoho z...

29. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:17

Maraton o víkendu změní většinu linek pražské MHD. Jeďte radši metrem

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Patnáct tisíc účastníků v neděli vyběhne na trať Pražského maratonu. Pro MHD to bude znamenat, že se dočasně změní trasy mnohých linek tramvají i autobusů, na některých trasách pojedou náhradní spoje...

29. dubna 2026  16:30

Šelma na útěku ze soukromého chovu to nakonec „vzdala“, odchytil ji sám majitel

Serval, který utekl ze soukromého chovu ve Svémyslicích a několik dní se...

Útěk servala Cesara ze soukromého chovu ve Svémyslicích, který se několik dní pohyboval v okolí Brandýsa nad Labem, skončil. Zvíře dopadl přímo jeho majitel v jedné z firem v Nádražní ulici.

29. dubna 2026  14:30

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:44

Pražský maraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Pražský maraton má před sebou 31. ročník. Velký sportovní i celospolečenský svátek odstartuje v neděli 3. května v 8:00. V následujícím přehledu najdete, jaký je program celé akce, kudy se poběží, co...

29. dubna 2026  13:43

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

29. dubna 2026  12:52

Hasiči hodiny zachraňovali z výkopu zavaleného dělníka. Je v kritickém stavu

Hasiči a záchranáři zasahovali u zavaleného dělníka v Benešově (29. dubna 2026)

Několik jednotek hasičů zachraňovalo v Benešově dělníka, jehož zavalila zemina při výkopových pracích. Záchranná akce trvala přes dvě hodiny. Muž je nyní v péči hasičů a zdravotníků, jeho stav je...

29. dubna 2026  12:16

