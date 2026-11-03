Důvodem čtyřdenní stopky bude ve dnech 10. – 13. listopadu natáčení filmu platformy Netflix Tajemství všech tajemství podle románu spisovatele Dana Browna, uvedl pražský dopravní podnik.
Petřínská lanovka si ve filmové adaptaci nové Brownovy knihy totiž sama zahraje.
|
Enormní zájem o novou lanovku na Petřín. Frontu si každý den vystojí tisíce lidí
Budou to vůbec první dny po znovuzprovoznění lanové dráhy, kdy lanovka nepřepraví žádné regulérní cestující. Těch bylo od 22. září do konce letošního října 416 615, tedy v průměru 10 340 denně.
„Obrovský zájem veřejnosti o novou lanovku na Petřín předčil naše očekávání. Můžeme za něj rozhodně poděkovat také designérce nových vozů lanovky Anně Marešové, která do poslední chvíle ladila detaily vozů, stanic i provozního zázemí, aby byl zážitek perfektní,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
„Krátká čtyřdenní pauza pro natáčení mezinárodního filmu z dílny Netflixu je příjemným zpestřením, které Praze přinese celosvětovou pozornost,“ dodal.
Dopravní podnik za dobu znovuzprovoznění lanovky vypravil už 7 642 jízd, z toho 754 bylo nad rámec pravidelného jízdního řádu a 162 bylo režijních jízd.
„Nejvíc mimořádných jízd bylo v sobotu 26. září, celkem 70,“ dodal Šabík. Během 40 dnů provozu jich bylo jen sedm, kdy se nemusela žádná jízda nad rámec jízdního řádu přidávat.
Kvůli mimořádnému zájmu cestujících bude lanovka i v zimním období jezdit podle letního jízdního řádu. Nebude ani tradiční podzimní výluka kvůli pravidelné údržbě a kontrole. Ta se uskuteční až v březnu příštího roku.
|
Zaplněná lanovka na Petřín uvázla v půlce trasy, mohl za to výpadek proudu
„Velký zájem cestujících o novou generaci petřínské lanovky nás velmi těší. Naprostá většina z nich, zhruba 85 %, využívá předplacený kupon nebo krátkodobé jízdenky na 24 a 72 hodin. Kvůli velkému zájmu jsme se rozhodli ponechat na LD Petřín letní jízdní řád i během podzimních a zimních měsíců. Stále platí, že jsme připraveni vypravovat mimořádné jízdy nad rámec jízdního řádu, kdykoliv to poptávka bude vyžadovat,“ dodal člen představenstva DPP a dopravní ředitel podniku Jan Barchánek.