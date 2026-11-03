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Lanovka na Petřín stále praská ve švech, zahraje si v novém seriálu podle Dana Browna

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  15:51
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nová lanovka na Petřín svezla první cestující. (22. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
32 fotografií
O lanovku na Petřín je stále enormní zájem. I více než měsíc poté, co se nové vozy projely po dvouleté pauze na zrekonstruované trati, hlásí dopravní podnik přes deset tisíc cestujících denně. Nicméně příští týden se na čtyři dny zastaví.

Důvodem čtyřdenní stopky bude ve dnech 10. – 13. listopadu natáčení filmu platformy Netflix Tajemství všech tajemství podle románu spisovatele Dana Browna, uvedl pražský dopravní podnik.

Petřínská lanovka si ve filmové adaptaci nové Brownovy knihy totiž sama zahraje.

Enormní zájem o novou lanovku na Petřín. Frontu si každý den vystojí tisíce lidí

Budou to vůbec první dny po znovuzprovoznění lanové dráhy, kdy lanovka nepřepraví žádné regulérní cestující. Těch bylo od 22. září do konce letošního října 416 615, tedy v průměru 10 340 denně.

„Obrovský zájem veřejnosti o novou lanovku na Petřín předčil naše očekávání. Můžeme za něj rozhodně poděkovat také designérce nových vozů lanovky Anně Marešové, která do poslední chvíle ladila detaily vozů, stanic i provozního zázemí, aby byl zážitek perfektní,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

„Krátká čtyřdenní pauza pro natáčení mezinárodního filmu z dílny Netflixu je příjemným zpestřením, které Praze přinese celosvětovou pozornost,“ dodal.

Dopravní podnik za dobu znovuzprovoznění lanovky vypravil už 7 642 jízd, z toho 754 bylo nad rámec pravidelného jízdního řádu a 162 bylo režijních jízd.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Nová lanovka na Petřín svezla první cestující. (22. září 2026)
Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice lanovky na Újezdě. (21. září 2026)
První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
32 fotografií

„Nejvíc mimořádných jízd bylo v sobotu 26. září, celkem 70,“ dodal Šabík. Během 40 dnů provozu jich bylo jen sedm, kdy se nemusela žádná jízda nad rámec jízdního řádu přidávat.

Kvůli mimořádnému zájmu cestujících bude lanovka i v zimním období jezdit podle letního jízdního řádu. Nebude ani tradiční podzimní výluka kvůli pravidelné údržbě a kontrole. Ta se uskuteční až v březnu příštího roku.

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„Velký zájem cestujících o novou generaci petřínské lanovky nás velmi těší. Naprostá většina z nich, zhruba 85 %, využívá předplacený kupon nebo krátkodobé jízdenky na 24 a 72 hodin. Kvůli velkému zájmu jsme se rozhodli ponechat na LD Petřín letní jízdní řád i během podzimních a zimních měsíců. Stále platí, že jsme připraveni vypravovat mimořádné jízdy nad rámec jízdního řádu, kdykoliv to poptávka bude vyžadovat,“ dodal člen představenstva DPP a dopravní ředitel podniku Jan Barchánek.

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