Na Petřín vyjdete jen pěšky, náhradní spoj za lanovku dopravní podnik neplánuje

Od září, kdy na trať petřínské lanovky spadl strom, musejí turisté do kopce vyjít pěšky. Můžou se ještě svézt tramvají číslo 22 nebo 23 do zastávky Pohořelec, ale až k rozhledně je to následně dvacet minut chůze. Lanová dráha se má rozjet až v létě 2026.