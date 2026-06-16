V podobném, odlehčeném duchu napsal svůj příspěvek na sociální sítě Drážní úřad. Zveřejnil také zhruba minutové video z jednoho z nových vozů.
„Počasí nám sice nepřálo, ale déšť novým vozům petřínské lanovky rozhodně nevadí. Během zábrzdných zkoušek si tak minulý týden vyzkoušely i mokrou variantu provozu,“ napsal úřad.
Záznam ukazuje jízdu jednoho z vozů směrem od spodní stanice lanovky na Újezdě, na křížení u Nebozízku se pak míjí s vozem, který přijíždí z opačného směru. Asi tento pohled uvidí cestující, dá se předpokládat, že pohled z místa řidiče (bez řidiče) ocení nejen děti.
„Po oživení a doladění všech systémů lanovky bude možné vydat průkaz způsobilosti a následně zahájit zkušební provoz,“ pokračuje příspěvek.
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Stanice lanovky na Petřín budou bezbariérové. Ale až za čtyři roky
Nová lanovka designérky Anny Marešové je v testovacím provozu od dubna, kdy ji technici usadili na zrekonstruovanou trať.
Dvě třetiny zkoušek jsou bez zátěže, třetina se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny. Následně proběhne řízení s úřady a začne zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.
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29. května 2026
Bez klimatizace
Nové vozy nemají klimatizaci. „Vozy lanovky projedou trať za čtyři minuty, jinak stojí s otevřenými dveřmi ve stinné nástupní stanici. V polovině trasy pak otevírají všechny dveře na zastávce Nebozízek. Zároveň jsou poháněny lanem, nemají vlastní elektromotor, který by mohl velkou klimatizační jednotku pohánět. Což je zároveň důvodem, proč obdobné lanovky na světě klimatizaci rovněž nemají a musí si vystačit s větráním,“ vysvětlil před časem organizátor dopravy Ropid.
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Reagoval i na příspěvky, že vozy by mohly mít baterie. Jejich hmotnost by pak ale vozy lanovky velmi limitovala.
Ostatně před časem o tom hovořila v rozhovoru pro iDNES.cz i autorka lanovky designérka Anna Marešová. „Lanovka by ji na baterku neutáhla,“ prohlásila autorka strojů. Ty jsou zatím označeny jako číslo 1 a 2. Vozům ale podle Marešové už lidé přezdívají Vilém a Jarmila.
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22. dubna 2026