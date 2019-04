Zoo Chleby rozmnožila mimořádně citlivé opice, má cenu za nejlepší odchov

Když koncem léta roku 2016 přivezli z Thajska do soukromé Zoo Chleby na Nymbursku ohrožené opice langury duk, byla to velká událost. A zároveň dost riskantní rozhodnutí. Chov langurů duk je totiž extrémně náročný. Mimo Asii nikde jinde než v Chlebech žádnou skupinu těchto langurů nyní nechovají.

Tam, kde se o to dříve pokusili, to většinou dopadlo špatně. V USA doslova fiaskem.

„I ve slovutné Zoo San Diego všichni vymřeli. Asociace amerických zoo se pak usnesla, že chov v zajetí je nemožný,“ říká zakladatel a ředitel Zoo Chleby René Franěk. On sám se ale těmito nezdary nenechal odradit.

V Zoo Chleby se langurům duk už přes dva a půl roku daří, a to natolik, že se je podařilo i rozmnožit. Loni v červnu a v červenci se dvěma místním samičkám Jaj a Ding narodili celkem dva potomci – samečci.

Minulý týden ve středu za to Zoo Chleby získala první místo v prestižní soutěži Bílý slon za nejlepší odchovy v zoologických zahradách roku 2018. Tu vyhlašuje sdružení Česká zoo ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).

„Odchov langurů je samozřejmě obrovská věc,“ sdělil prezident sdružení Česká zoo Jaroslav Svoboda.

Ocenění Bílým slonem

Podle Fraňka bylo vítězství v této soutěži pro Zoo Chleby jisté. „V podstatě to nikdo jiný vyhrát nemohl. To by někdo musel rozmnožit pandy, a ty u nás nikdo nemá,“ konstatuje.

V porotě soutěže Bílý slon sedí devět volitelů. „Všichni jsou to bývalí vysoce postavení pracovníci zoologických zahrad a odborníci ve svém oboru, kteří byli nominováni i schváleni zoologickými zahradami,“ popisuje Svoboda.

Letos o Bílého slona soutěžilo celkem šestnáct zoologických zahrad z České republiky a ze Slovenska. Většinou ceny Bílý slon putují do velkých zoo. Chleby jsou teď výjimkou.

„Určitě je to úspěch. Languři jsou potravní specialisté. V potravě jsou velmi vybíraví a opravdu citliví. V našich podmínkách je extrémně těžké je uživit. Jsou odkázáni na importovanou potravu. Je vidět, že Zoo Chleby se o ně stará dobře a dává jim maximum,“ hodnotí kurátor chovu primátů Zoo Praha Vít Lukáš.

I on patřil k odborníkům, kteří se loni na languří mláďata se zájmem jeli podívat už krátce po jejich narození. Na návštěvu za nimi jezdí i pracovníci zahraničních zoologických zahrad.

„Podívat se tu na ně byli představitelé snad všech hlavních zoologických zahrad v Evropě a přiletěli například i zástupci z Jižní Ameriky nebo z Indie,“ uvádí René Franěk.

Studovali i chyby ostatních

Za úspěšným chovem a rozmnožením langurů duk podle Reného Fraňka stojí nadstandardní péče, kterou jim v chlebské zoo dávají.

„Než jsme je začali chovat, tak jsem zjišťoval, jakých chyb se dopustili v jiných zoo, četl jsem pitevní protokoly a pátral jsem po tom, co jim způsobilo zdravotní problémy,“ říká Franěk, podle něhož je také potřeba mít v sobě dlouhodobé chovatelské myšlení a obětavost. To je prý základem úspěchu.

Langury duk jsou citlivé Podle Reného Fraňka dokáže langury duk zahubit i to, co je u jiných zvířat banálním problémem. Kromě stravy jsou citliví také na teplotu. Ve vnitřní ubikaci jim i přes zimu udržují 21 až 25 °C. Ošetřovatel si při každém vstupu k nim musí dezinfikovat ruce a obuv.

Zmíněné zahrady většinou dělaly chyby v krmení, toho se v Chlebech snažili vyvarovat. Zpočátku jim s tím pomáhali i odborníci z thajské zoo, odkud do Chleb jednoho samce a dvě samice v roce 2016 přivezli.

Většinu krmení kupuje Zoo Chleby přes vietnamskou komunitu v Praze, v tržnici Sapa, kam je dováží z Vietnamu.

„A toto krmení je také velmi drahé. To, co bych sám sobě nekoupil, protože bych na to neměl, langurům dopřáváme. Vlajkovou lodí našeho krmení jsou listy tropického fíkusu. Ovoce podáváme výhradně nezralé a v omezeném množství. Mají v oblibě například kvajávu (ovoce stromu kvajáva hrušková, pozn. red.) a malé asijské banány,“ vyjmenovává Franěk.

Celá languří rodinka je zatím běžně k vidění za sklem v jejich vnitřní expozici, až se venkovní teploty přehoupnou přes 25 °C, vypustí ji i do venkovního výběhu. Slavnostní křtiny i se zástupci thajské zoo proběhnou v Chlebech 18. května.