Čechům nevěřil, bál se špionů. V úkrytu v Ládví Che Guevara úplně změnil image

Premium

Fotogalerie 21

Skrýš. Prvorepubliková vila v Ládví, kde se v dobách socialismu několik měsíců skrýval revolucionář Che Guevara, je nyní na prodej za 27 milionů korun. | foto: X Real

Aleš Kubelka
  13:00
Prvorepubliková vila v Ládví, kde se v dobách socialismu několik měsíců skrýval architekt kubánské revoluce Che Guevara, je nyní na prodej za 27 milionů korun. Guevarovu cestu do Československa a zdejší pobyt obklopují tajnosti, přesto je možné díky archivním materiálům některé z nich odhalit. Uvádí se, že pro revolucionáře to bylo temné období.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nemovitost s užitnou plochou 157 metrů čtverečních se nachází uprostřed vzrostlého lesoparku na velkorysém pozemku o rozloze více než pět tisíc metrů čtverečních. Interiér sestává z obývacího pokoje s krbem, kuchyně se spíží, schodišťové haly a WC. V patře je koupelna, chodba a terasa. Pozemek s původními dřevinami poskytuje výjimečné soukromí.

Na tomto inzerátu realitní kanceláře XREAL popisujícím dům v Ládví na Praze-východ by vlastně nebylo nic výjimečného. Sousloví „výjimečné soukromí“ však tentokrát není pouhým marketingovým lákadlem, ale také klíčem k příběhu bytu, v němž se v roce 1966 ukrýval proslulý argentinský revolucionář Ernesto Che Guevara.

Odcestovat ho přesvědčila jen vidina času stráveného s milenkou, jejíž osud je také zajímavý. Československá tajná služba se totiž starala o její výcvik.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Čechům nevěřil, bál se špionů. V úkrytu v Ládví Che Guevara úplně změnil image

Premium

Prvorepubliková vila v Ládví, kde se v dobách socialismu několik měsíců skrýval architekt kubánské revoluce Che Guevara, je nyní na prodej za 27 milionů korun. Guevarovu cestu do Československa a...

19. října 2025

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina...

19. října 2025  11:14

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...

19. října 2025

Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč

S gloriolou mistra posílil hokejista Jakub Konečný kladenské Rytíře, na první gól v novém dresu se však načekal do čtrnáctého zápasu. A v páteční bitvě s Vítkovicemi byl klíčový: v oslabení a...

19. října 2025  6:44

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:39

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno  17:17

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost,...

18. října 2025  17:11

Provoz vlaků z Kolína do Oseka je po nehodě obnoven, škoda přesahuje 40 milionů

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v sobotu v 15:00 obnoven. Jezdí se po dvou kolejích. Informoval o tom mluvčí drážních hasičů Martin...

18. října 2025  16:55

Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

18. října 2025  15:15

Aplikace pro Pražany zdarma. Které se nejvíc hodí pro život v metropoli?

Připravili jsme přehled aplikací, které se hodí pro život v metropoli. Ať už jste cyklista, který hledá volné kolo, věčný opozdilec lovící spoj na poslední chvíli nebo někdo, kdo nechce strávit půl...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.