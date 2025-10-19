Nemovitost s užitnou plochou 157 metrů čtverečních se nachází uprostřed vzrostlého lesoparku na velkorysém pozemku o rozloze více než pět tisíc metrů čtverečních. Interiér sestává z obývacího pokoje s krbem, kuchyně se spíží, schodišťové haly a WC. V patře je koupelna, chodba a terasa. Pozemek s původními dřevinami poskytuje výjimečné soukromí.
Na tomto inzerátu realitní kanceláře XREAL popisujícím dům v Ládví na Praze-východ by vlastně nebylo nic výjimečného. Sousloví „výjimečné soukromí“ však tentokrát není pouhým marketingovým lákadlem, ale také klíčem k příběhu bytu, v němž se v roce 1966 ukrýval proslulý argentinský revolucionář Ernesto Che Guevara.
Odcestovat ho přesvědčila jen vidina času stráveného s milenkou, jejíž osud je také zajímavý. Československá tajná služba se totiž starala o její výcvik.