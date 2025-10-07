„Jsem s rozsudkem odvolacího soudu velmi spokojen. Jsem rád, že může i běžný, obyčejný člověk dosáhnout při dodržování zákonů, předpisů a vyhlášek spravedlnosti. To je rozhodující, myslím, že to platí - věřím, že to platí - pro všechny,“ řekl Novotný.
Stát Novotnému uhradil dobrovolně 75 000 korun. O zbytek nároku, tedy 425 000 korun, se muž opakovaně soudil, a to se střídavými úspěchy. Městský soud v Praze mu přiznal jen dalších 10 000 korun. Podle ústavních soudců však justice nevzala v potaz jedinečné individuální okolností a rozměry posuzovaného případu. Novotný je veřejně činnou osobou a jeho profesní život je do značné míry odvislý od odborné a morální reputace, kterou trestní stíhání narušilo.
Městský soud v Praze proto dnes znovu rozhodl tak, že muži zbývajících 415 000 korun přiznal. Stát bude muset muži také uhradit úrok z prodlení. Proti rozsudku je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
Policie a soudy se případem údajných daňových úniků zabývaly přibližně 15 let, nakonec byl Novotný zproštěn obžaloby. Vědec před soudy zabývajícími se odškodným uvedl, že stíhání pro něj bylo dehonestující, traumatizující a negativně ovlivnilo jeho působení v akademické sféře.
Před stíháním působil na vedoucích pozicích, byl mezinárodně uznávaný, řídil velké projekty, měl desítky patentů a průmyslových vzorů. Stíhání vše změnilo. Pozastavila se také procedura jmenování Novotného vysokoškolským profesorem v oboru analytické chemie. Mezi návrhem a jmenováním uplynulo 16 let.