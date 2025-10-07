Úspěšný konec soudních tahanic. Za nezákonné stíhání dostane vědec půl milionu

Autor: ,
  14:04
Za nezákonné stíhání v případu údajných daňových úniků náleží vědci a pedagogovi Ladislavu Novotnému odškodné 500 000 korun, rozhodl pravomocně odvolací Městský soud v Praze. Uznávanému vědci, jenž působí v oboru polarografie, původně přiznal odškodné 85 000 korun, věcí se však musel znovu zabývat po zásahu Ústavního soudu. Ten v srpnu konstatoval, že soudy nezákonné stíhání vědce neústavně bagatelizovaly.
Městský soud v Praze

Městský soud v Praze | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Jsem s rozsudkem odvolacího soudu velmi spokojen. Jsem rád, že může i běžný, obyčejný člověk dosáhnout při dodržování zákonů, předpisů a vyhlášek spravedlnosti. To je rozhodující, myslím, že to platí - věřím, že to platí - pro všechny,“ řekl Novotný.

Stát Novotnému uhradil dobrovolně 75 000 korun. O zbytek nároku, tedy 425 000 korun, se muž opakovaně soudil, a to se střídavými úspěchy. Městský soud v Praze mu přiznal jen dalších 10 000 korun. Podle ústavních soudců však justice nevzala v potaz jedinečné individuální okolností a rozměry posuzovaného případu. Novotný je veřejně činnou osobou a jeho profesní život je do značné míry odvislý od odborné a morální reputace, kterou trestní stíhání narušilo.

Městský soud v Praze proto dnes znovu rozhodl tak, že muži zbývajících 415 000 korun přiznal. Stát bude muset muži také uhradit úrok z prodlení. Proti rozsudku je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Policie a soudy se případem údajných daňových úniků zabývaly přibližně 15 let, nakonec byl Novotný zproštěn obžaloby. Vědec před soudy zabývajícími se odškodným uvedl, že stíhání pro něj bylo dehonestující, traumatizující a negativně ovlivnilo jeho působení v akademické sféře.

Před stíháním působil na vedoucích pozicích, byl mezinárodně uznávaný, řídil velké projekty, měl desítky patentů a průmyslových vzorů. Stíhání vše změnilo. Pozastavila se také procedura jmenování Novotného vysokoškolským profesorem v oboru analytické chemie. Mezi návrhem a jmenováním uplynulo 16 let.

Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

Tragédie v Kolíně. Policisté v bytě našli mrtvolu a těžce zraněnou ženu

Policisté vyšetřují tragickou událost v Kolíně, kde v tamním bytě nalezli mrtvého člověka a těžce zraněnou ženu. Tu záchranáři letecky transportovali do nemocnice.

7. října 2025  14:13

Úspěšný konec soudních tahanic. Za nezákonné stíhání dostane vědec půl milionu

Za nezákonné stíhání v případu údajných daňových úniků náleží vědci a pedagogovi Ladislavu Novotnému odškodné 500 000 korun, rozhodl pravomocně odvolací Městský soud v Praze. Uznávanému vědci, jenž...

7. října 2025  14:04

Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...

7. října 2025  12:59

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:16

Praha hledá zhotovitele tramvajové tratě na Strahov, stavba vyjde na miliardu

Pražský dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na stavbu tramvajové tratě z Malovanky na Strahov. Hodnota zakázky je 1,02 miliardy korun bez DPH. Realizace by měla trvat 18 měsíců. Práce začnou na...

7. října 2025  9:08

Řidič v Lysé nad Labem nepřežil srážku s vlakem. Na přejezd vjel, když svítila světla

V Lysé nad Labem odpoledne zemřel řidič osobního auta, které se na přejezdu srazilo s vlakem. Hasiči Správy železnic z vlaku evakuovali 450 cestujících. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby....

6. října 2025  18:04,  aktualizováno 

Policie přesvědčila muže na Žižkově, aby slezl ze střechy domu

V ulici Zelenky-Hajského na pražském Žižkově zasahovali několik hodin policisté u muže, který hrozil, že skočí ze střechy domu. „Na místě byli policejní vyjednávač i zásahová jednotka. Muže se...

6. října 2025  18:08,  aktualizováno  18:43

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah...

6. října 2025  18:30

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Z vraždy seniorky v pražských Kbelích obvinili kriminalisté zadrženého osmadvacetiletého podezřelého. Obětí byla žena narozená v roce 1935. Bez známek života ji našli v jednom z místních bytů minulý...

6. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.