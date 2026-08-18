Pravnuk lachtana Gastona se poprvé představil ve venkovním bazénu, zoo brzy zveřejní jeho jméno

Mládě je pravnukem legendárního lachtana Gastona. Před přesunem do velkého bazénu v expozici lachtanů se sameček učil plavat postupně v několika menších nádržích.
„V dopoledních hodinách by měl být vidět v tom velkém bazénu. Tedy kromě pátku, kdy se bazén vypouští,“ řekla iDNES.cz mluvčí zoo Lenka Poliaková.
Od středy bude mládě v expozičním bazénu k vidění už pravidelně, a to v dopoledních hodinách společně se svou matkou Daisy.
Odpoledne se budou v bazénu střídat s druhou skupinou lachtanů, ve které je samec Oslo. Ve 13:30 se navíc koná pravidelný lachtaní trénink, kterého se mládě zatím účastnit nebude.
Jméno mláděte zoo zveřejní ve středu. Od chovatelů na něj už slyší. „Od pojmenování zvířat stejně jako ostatní zahrady pomalu upouštíme, rádi bychom se vyhnuli takovému polidšťování zvířat,“ řekla Poliaková.
Samečkovi jsou nyní zhruba dva a půl měsíce a váží 14 kilogramů. Zatím se živí pouze mateřským mlékem, na potravu dospělých lachtanů přejde až příští rok.
„Pro návštěvníky je to nesmírně atraktivní zvíře, lachtany jihoafrické chová v Evropě jen šestnáct zoologických zahrad, my jsme jednou z nich, a každé mládě se počítá,“ dodala ředitelka zahrady.
Sameček se narodil 5. června samici Daisy. Je pravnukem lachtana Gastona, který uhynul při povodních v roce 2002. Až dospěje, pražská zoo pro něj bude hledat jiné zařízení. V Praze už totiž chová mladého chovného samce Osla, který do zahrady přišel loni, a samec tak podle Maška do budoucna najde domov v jiné zoo.
Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Kromě mláděte a jeho matky Daisy chová zoo také samce Osla, který pochází z Belgie a má se v budoucnu stát otcem i dalších mláďat, dále pak samice Abebu a Ronju. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934.
První zástupci této skupiny, tehdy ještě lachtani kalifornští, byli darováni slavným hercem Vlastou Burianem. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo nepřetržitě od roku 1991.