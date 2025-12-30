Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

Jana Sobíšková
  16:00
Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru pomlouvají, sdílejí si posměšné fotky či videa neoblíbeného spolužáka natáčeného například při nezdařilém zkoušení u tabule.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

K boji proti tomuto školnímu fenoménu by mohla přispět regulace používání mobilních telefonů ve školách, na jejíž nutnosti se odborníci v prosinci na půdě vlády shodli.

Pracovní skupina složená z psychologů, adiktologů, pedagogů a zástupců resortů navrhuje, aby u sebe žáci telefony mít směli, ale uklizené. Využívat by je měli jen v případě, kdy je vyzve kantor.

Šikany přibývá. Školy posilují prevenci i promítají film s roztomilým hrdinou

„Třídní učitelka syna nás na třídních schůzkách žádala, abychom hlídali konverzace na whatsappových skupinách, které si děti zakládají. Prý se tam pomlouvají, šíří si dokonce porno,“ sdělila matka žáka páté třídy z Prahy 9.

Jiná pro redakci iDNES.cz uvedla, že její dcera páťačka byla přidaná do chatovací skupiny, která nesla jméno neoblíbeného spolužáka, kterému se děti písemně posmívaly, ale také si sdílely jeho fotky, které pořídily ve škole jako momentky.

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

„Vysvětlila jsem dceři, že v takové skupině být nemusí, může se odhlásit a nezúčastnit se,“ doplnila žena, která věc následně oznámila třídní učitelce.

Třetí oslovený rodič potvrdil, že všechny online aktivity svého školáka kontroluje. „Fotky tam jedou, to je samé kámo koukej, ale jinak plno hrubek,“ podotknul otec z Prahy 5.

Lyžák bez mobilů

U kulatého stolu odborníci zohledňovali také zkušenosti škol, které již k omezení telefonů přistoupily.

„Jedna škola omezila mobily na mimoškolních akcích, jako je například lyžařský výcvik, a to po negativní zkušenosti s natáčením nevhodného sexuálního obsahu přímo žáky a jeho šíření po sociálních sítích. Zkušenost školy ukazuje, že rodiče daná opatření vítají, škola nezaznamenala žádné negativní reakce ze strany rodičů,“ okomentovala Lucia Kiššová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

K úplnému zákazu nosit telefony do školy však odborníci nedošli „Diskutující se shodli, že absolutní zákaz není optimální cestou, klíčová je pružnost, možnost výjimek a autonomie škol při nastavování konkrétních pravidel,“ potvrdil Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Jde však pouze o doporučení. „Jakákoli závazná úprava by musela být realizována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“ konstatovala Kiššová. Kyberšikana ani úplným zákazem užívání mobilních telefonů nezmizí.

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Podle mluvčí Linky bezpečí Michaely Klofcové je ale pravděpodobné, že se alespoň v časovém okně výuky šířit nebude. „Mohly by klesnout ty případy šikany, které jsou navázané na aktuální školní dění, například nevydařené zkoušení v konkrétní hodině, které je za pár hodin již passé,“ uvedla s tím, že návrat k přirozenému prožívání světa offline místo nadměrné konzumace nekvalitního online obsahu Linka bezpečí plně podporuje.

Klofcová také odkázala na listopadový výzkum Safer Internet Centra ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, který říká, že více než polovina mladých lidí má zkušenost se slovním ubližováním na internetu, třetina se setkala se šířením ponižujících fotografií a čtvrtina s vyhrožováním. Většinou jde o útoky vrstevníků ze třídy.

Pokud omezení používání mobilních telefonů nebude chápáno jen jako technický zákaz, ale jako vědomý krok k podpoře zdravého vývoje dětí a jejich vztahů, bude účinné.

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

„Z pohledu dětské psychologie je klíčové, že omezení telefonů ve škole vrací dětem čas a prostor pro přímý kontakt s vrstevníky. Právě ten je zásadní pro rozvoj empatie, schopnosti číst emoce druhých, zvládat konflikty a budovat vztahy.

Digitální komunikace má tendenci vztahy odosobňovat, snižuje zábrany, podporuje impulzivní chování a oslabuje schopnost vnímat dopad vlastních slov,“ upozornila dětská psycholožka Šárka Miková.

Omezování mobilů je tedy podle ní důležitý preventivní krok, který má v důsledku potenciál dlouhodobě snižovat riziko šikany i dalších psychických obtíží.

30. prosince 2025

TECHNOLOG (35-55.000 KČ)
