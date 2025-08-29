„V tuhle chvíli je úřad otevřený, úředníci jsou na místě a některé systémy fungují v omezeném provozu,“ uvedla dnes mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
Na problémy ve čtvrtek upozornila televize Nova. Podle Plocové funguje například agenda osobních dokladů, lidé z Prahy 11 si tak mohou vyzvednout vyhotovený cestovní pas či občanský průkaz, v provozu je i matrika. Vyřízení některých dalších záležitosti je však podle mluvčí nyní komplikovanější.
„V současné chvíli například neumíme zajistit provoz živnostenského odboru, takže v tuto chvíli neumíme zajistit vydávání a žádosti o živnostenské oprávnění,“ řekla Plocová. Tuto službu si mohou lidé vyřídit i na jiných místech, využít mohou třeba živnostenský úřad v Praze 15 nebo Praze 4.
Žádná data podle mluvčí dosud neunikla. „Jsme v úzkém spojení s pověřencem osobních dat a žádná data nebyla stažena, oni je v podstatě jen zamkli, zašifrovali,“ popsala mluvčí. Veškeré zálohy nám zůstaly, tomu systém odolal, dodala. Systémy byly podle ní nicméně poškozeny a nyní je nutná právě jejich kompletní reinstalace. Obnova může trvat několik dní až týdnů.
„IT oddělení i s externími pracovníky momentálně pracují na obnově informačního systému. Pracují téměř nepřetržitě, aby se obnovil provoz směrem ke klientům,“ řekla Plocová.
Podle mluvčí se jedná o podobný typ útoku, jakému letos v dubnu čelila například Správa služeb hlavního města Prahy, kdy hackerská skupina měla začít zveřejňovat data o odtazích a jména odtažených, poznávací značky jejich aut či interní neanonymizované smlouvy a soupis majetku. „Pořád vážíme informace, které zveřejníme, protože ještě nemáme vystavěný systém tak, abychom zamezili dalšímu útoku,“ doplnila mluvčí.
Hackerským útokům čelily v posledních letech různé instituce v ČR, letos byl napaden například účet premiéra Petra Fialy na síti X, objevily se na něm falešné příspěvky. Loni v červenci masivní internetový útok na desítky minut znepřístupnil webové služby Finanční správy, omezeně fungoval také Daňový portál.