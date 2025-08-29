Kyberútok na úřad Prahy 11. Systém funguje v omezeném režimu, náprava potrvá

  13:33
Úřad městské části Prahy 11 funguje kvůli kybernetickému útoku v omezeném režimu. Zatímco vydávání cestovních pasů, občanských průkazů či matrika, zůstávají dostupné, občané si nevyřídí například živnostenská oprávnění. Radnice aktuálně pracuje na obnově provozu, žádná data neunikla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„V tuhle chvíli je úřad otevřený, úředníci jsou na místě a některé systémy fungují v omezeném provozu,“ uvedla dnes mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.

Na problémy ve čtvrtek upozornila televize Nova. Podle Plocové funguje například agenda osobních dokladů, lidé z Prahy 11 si tak mohou vyzvednout vyhotovený cestovní pas či občanský průkaz, v provozu je i matrika. Vyřízení některých dalších záležitosti je však podle mluvčí nyní komplikovanější.

„V současné chvíli například neumíme zajistit provoz živnostenského odboru, takže v tuto chvíli neumíme zajistit vydávání a žádosti o živnostenské oprávnění,“ řekla Plocová. Tuto službu si mohou lidé vyřídit i na jiných místech, využít mohou třeba živnostenský úřad v Praze 15 nebo Praze 4.

Žádná data podle mluvčí dosud neunikla. „Jsme v úzkém spojení s pověřencem osobních dat a žádná data nebyla stažena, oni je v podstatě jen zamkli, zašifrovali,“ popsala mluvčí. Veškeré zálohy nám zůstaly, tomu systém odolal, dodala. Systémy byly podle ní nicméně poškozeny a nyní je nutná právě jejich kompletní reinstalace. Obnova může trvat několik dní až týdnů.

„IT oddělení i s externími pracovníky momentálně pracují na obnově informačního systému. Pracují téměř nepřetržitě, aby se obnovil provoz směrem ke klientům,“ řekla Plocová.

Podle mluvčí se jedná o podobný typ útoku, jakému letos v dubnu čelila například Správa služeb hlavního města Prahy, kdy hackerská skupina měla začít zveřejňovat data o odtazích a jména odtažených, poznávací značky jejich aut či interní neanonymizované smlouvy a soupis majetku. „Pořád vážíme informace, které zveřejníme, protože ještě nemáme vystavěný systém tak, abychom zamezili dalšímu útoku,“ doplnila mluvčí.

Hackerským útokům čelily v posledních letech různé instituce v ČR, letos byl napaden například účet premiéra Petra Fialy na síti X, objevily se na něm falešné příspěvky. Loni v červenci masivní internetový útok na desítky minut znepřístupnil webové služby Finanční správy, omezeně fungoval také Daňový portál.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

29. srpna 2025  13:33

29. srpna 2025

28. srpna 2025  20:39

