Jsme v kybernetické válce a musíme to akceptovat, říká specialista Samek

Stále více lidí pracuje z domova a používá mobilní zařízení. Znervózňuje vás to jako odborníka na internetovou bezpečnost?

Přísun nových technologií je přirozený a nezastavitelný. A pro lidi je to příjemné, umožňuje jim to spoustu věcí, které byly dříve komplikované nebo úplně neřešitelné. Je skvělé kdykoli pomocí chytrého telefonu najít informace, které potřebuji, zařídit si taxi a tisíce jiných věcí. Samozřejmě to přináší i negativa. Kromě určité ztráty soukromí, kdy tato zařízení o nás získávají informace, je tu také nebezpečí, že jsme na nich čím dál závislejší.

Zejména jde o hesla, která používáme. Nejlepší je, pokud si je jen pamatujeme a nejsou napsána někde na dostupném místě. Ideální je využívat vícestupňové ověření. Petr Samek specialista na kyberbezpečnost