Spolu s Vídeňskou ulicí tato silnice propojuje jih metropole s Jižní spojkou a centrem. A právě již dost vytížená Vídeňská ulice, na které se běžně tvoří kolony, má řidičům sloužit jako oficiální objízdná trasa.
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„Už nyní víme, že Jižní spojka je často neprůjezdná a nemá dostatečnou kapacitu. Dá se očekávat, že se oblast ucpe a vzniknou kilometrové kolony. Pokud víme, že kapacita není, měly by se zařídit objízdné trasy a například úpravy semaforů, aby se zajistila maximální průjezdnost,“ popsal pro MF DNES dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.
Kromě opatření spojených s výstavbou metra D se v části Sulické ulice také vymění vodovody a kanalizace. Souběhem prací se má uzavírka zkrátit. „Doufám, že budou mít řidiči trpělivost, protože to rozhodně přinese prodloužení kolon v uzlu Vídeňská alespoň o polovinu,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 4 Jaroslav Míth.
Podle jeho slov si snad řidiči najdou objízdné trasy tak, jako tomu bylo u Barrandovského mostu. Někteří zvolí cestu třeba po nábřeží, jiní pak po D1 a magistrále.
Podle odborníků se ale řidiči vydají hledat objízdné trasy přes doporučenou Vídeňskou ulici, odkud velká část dopravního proudu míří na Jižní spojku.
„Druhá objízdná trasa povede směrem do Modřan, kde jsou komunikace už také poměrně vytížené. Kapacitu Vídeňské ani Modřanské bohužel nenavýšíme,“ popsal expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.
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Dodal, že zejména ve špičkách se zvýší intenzita dopravy a prodlouží se kolony. Je však možné, že mnoho řidičů, kteří nemusí využívat Jižní spojku, zvolí cestu přes Pražský okruh, kde to v některých situacích může být časově rychlejší.
Uzavře se také Branická
Stavba metra D je momentálně největší dopravní stavbou v Praze 4, která má do budoucna výrazně pomoci jejím obyvatelům při cestování a také ulehčit přetíženým komunikacím.
„Mimopražští řidiči budou moci zastavit na okraji metropole a jet metrem, čímž se zlepší dopravní situace. Než se však metro dostaví, čeká nás bohužel řada omezení vyvolaných výstavbou. Jsem však přesvědčený, že budoucí přínos metra D za to stojí,“ dodal Míth.
Další dopravní opatření ve čtvrté městské části začnou platit v první polovině ledna příštího roku. Na zhruba tři roky se uzavře koncový úsek Branické ulice v úseku od Dolnokrčské po ulici Na Strži kvůli budování zařízení staveniště a místa pro ražbu traťového tunelu k budoucí stanici Ryšánka.
„Napojení Branické ulice do oblasti křižovatky ulic Na Strži a V Podzámčí zajistí nová dočasná silniční spojka do koncového úseku Sulické ulice, kterou v současnosti budují zhotovitelé ze společnosti Subterra,“ popsal mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Sloužit bude zhruba do konce roku 2030 a díky ní zůstane Branická ulice přístupná pro dopravu od ulic Na Strži, V Podzámčí a od Jižní spojky.
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Další spojka nyní vzniká také u Thomayerovy nemocnice na zařízení staveniště budoucí stanice Nemocnice Krč. Ta bude zhruba dva roky sloužit k novému napojení ulice Zálesí do Vídeňské ulice.
Omezení se v budoucnu nevyhne ani samotná Jižní spojka, kterou ovlivní stavba nového přemostění přes Sulickou ulici. Stavět se má začít v roce 2028 a skončit o rok později. Nové mosty mají nahradit ty současné z roku 1982, které jsou podle vedení města ve špatném technickém stavu, ačkoli dříve se počítalo s jejich rekonstrukcí.
125 tisíc aut denně
„Byly zjištěny zejména poruchy související se zatékáním, degradací betonu, korozí výztuže a zvýšeným obsahem chloridů v některých konstrukčních částech,“ sdělili zástupci magistrátu.
Zároveň jde o úsek s mimořádně vysokým dopravním zatížením, podle údajů magistrátu z roku 2025 přes tyto mosty denně projíždí přibližně 125 tisíc vozidel, z toho přibližně deset procent tvoří těžká nákladní doprava.
Náklady město předběžně vyčíslilo na 487,4 milionu korun včetně DPH. Částka zahrnuje mimo jiné projektovou přípravu, průzkumy, zpracování projektu pro zhotovitele stavby.
Dopravní opatření v oblasti Jižní spojky
Uzavření Sulické ulice v celém úseku od křižovatky s Branickou po ulici Pod Višňovkou v termínu 25. 11. 2026 – 30. 6. 2027.
Autobusové linky v tomto termínu pojedou odklonem. Linka 121 bude mezi zastávkami Na Staré cestě a Višňová vedena přes zastávky Nad Rybníky, Rosečská, U Labutě a Nad Havlem. Zastávka Nádraží Krč bude po dobu výluky zrušena. Autobusy s číslem 117 a 203 mezi zastávkami Lísek a Nemocnice Krč budou vedeny odklonem přes zastávku U Labutě.
Uzavření Branické ulice v koncovém úseku mezi křižovatkami s Dolnokrčskou a ulicí Na Strži v první polovině ledna 2027.
Nové mosty přes Sulickou ulici, které vedou po Jižní spojce, se budou stavět v letech 2028–2029.
Zdroj: DPP