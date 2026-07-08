K pádu člověka do kolejiště došlo ve stanici Náměstí Míru, informovala iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Provoz metra na lince A v úseku Želivského - Depo Hostivař a Dejvická - Nemocnice Motol zůstal zachován. „Pro posilu dopravy jsou autobusové linky 107 a 147 ze zastávky Dejvická prodlouženy do centra ke stanici Staroměstská,“ psal dopravní podnik.
Náhradní tramvajová doprava X-A jezdila oboustranně v úseku Strašnická - Želivského – Flora - Nám. Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí - Palackého náměstí. Mezi Staroměstskou a Karlovým náměstím mohli lidé použít běžné tramvajové linky 2, 17 a 18, uvedl dopravce.
Provoz metra byl obnoven v 7:05, potvrdila mluvčí.
V centru Prahy od soboty až do pátku nejezdí také metro na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující vozí náhradní autobusy XC, které kopírují trasu metra.