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Kvůli havárii potrubí na severu Prahy budou desítky tisíc lidí bez pitné vody

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  7:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Kvůli havárii vodovodního potrubí budou desítky tisíc lidí na severu Prahy bez pitné vody. Výluka se dotkne části Ďáblic a Proseka. Polikliniku Prosek havárie nezasáhne.

Mimořádná havarijní událost budou Pražské vodovody a kanalizace řešit na vodovodním řadu na rohu ulic Ďáblická a Žernosecká v osmé městské části.

„Jde o hlavní přívodní řad z přilehlých vodojemů, ze kterého je zásobováno několik desítek tisíc odběratelů,“ sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

K odstávce dojde ve středu kolem 22. hodiny, oprava by měla být skončena ve čtvrtek odpoledne.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí cisteren a balené vody v kontejnerech.

Konkrétními zasaženými lokalitami budou sídliště Ďáblice a Prosek od Liberecké jižně, oblast Krocínky.

„Snížené tlaky pak budou v části sídliště Ďáblice a Ďáblice sever,“ dodal mluvčí. Havárie se nebude týkat dodávek vody do polikliniky Prosek.

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