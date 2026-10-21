Mimořádná havarijní událost budou Pražské vodovody a kanalizace řešit na vodovodním řadu na rohu ulic Ďáblická a Žernosecká v osmé městské části.
„Jde o hlavní přívodní řad z přilehlých vodojemů, ze kterého je zásobováno několik desítek tisíc odběratelů,“ sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
K odstávce dojde ve středu kolem 22. hodiny, oprava by měla být skončena ve čtvrtek odpoledne.
Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí cisteren a balené vody v kontejnerech.
Konkrétními zasaženými lokalitami budou sídliště Ďáblice a Prosek od Liberecké jižně, oblast Krocínky.
„Snížené tlaky pak budou v části sídliště Ďáblice a Ďáblice sever,“ dodal mluvčí. Havárie se nebude týkat dodávek vody do polikliniky Prosek.