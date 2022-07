Lidé protestovali proti zbourání historického areálu, pak náhle vyhořel

Květnice je menší obec v okrese Praha-východ, kde žije asi 2 400 lidí. Její součástí je už od 18. století Lichtenštejnský dvůr, který stojí v jejím středu. Areál vlastní už roky developer. Plánuje původní budovy zbourat a vystavět na místě byty. Obyvatelé vesnice požadovali zachovat původní ráz budov, požár však v úterý večer jejich snahu výrazně zkomplikoval.

„V Květnici shořela významná barokní památka, původní ovčín, kde se zachoval krov. Je to nesmírná ztráta, jsme z toho zdrceni,“ sdělil iDNES.cz jeden z místních obyvatel, sochař Kryštof Hošek. Ten je zároveň iniciátorem petice, která požadovala záchranu ovčína a stejně tak i přilehlé historicky hodnotné vily u rybníka.

Ta vznikla ve 30. letech 20. století jako unikátní typ venkovské vily při hospodářském dvoře. Jejím majitelem byl významný advokát Adolf Krýsa, který pracoval na Pražském hradě pro prezidenta Edvarda Beneše. V Květnici díky němu vznikl reprezentativní objekt v duchu tehdejší moderny.

Před sametovou revolucí se sice obou objektů dotkly nevhodné stavební zásahy, nicméně podle historiků a znalců architektury to mohlo být v rámci citlivé rekonstrukce napraveno tak, aby si budovy zachovaly svůj vesnický ráz. Kolem budov pak mohlo vzniknout náměstíčko, které by se stalo středobodem obce.

Vedení obce však nepočítalo ani s částečnou rekonstrukcí budov a už v roce 2009 povolilo jejich plošnou demolici. Na místě by měl vzniknout třípodlažní bytový komplex s rovnými střechami.

„Vše mělo být zdemolováno. A toto je už druhá budova, která během posledních měsíců vyhořela,“ přibližuje současnou situaci Hošek.

Iniciátoři petice navíc tvrdí, že obec prošla od roku 2000 nekoncepční a nekontrolovatelnou výstavbou rodinných domů, kdy docházelo k účelovým změnám územního plánu. Během 20 let v obci přibylo přes dva tisíce obyvatel, občanská vybavenost a technická infrastruktura se však nezměnila. Podle Hoška a dalších zástupců iniciativy navíc obec dostatečně nerespektuje veřejný zájem, aby se budovy, které byly prohlášené za kulturní dědictví venkova, zachránily.

„Takže vlastně podporují, aby zde developerský komplex vznikl. Proto vznikla petice, kterou podepsalo téměř tisíc lidí,“ přibližuje Hošek, jehož rodina v minulosti v obci zachránila historický mlýn.

Objekt chátrá, je rizikem, říká zastupitelstvo

Tomu se však vedení obce brání. „Při pořizování strategického plánu v minulém roce nebyla vyjádřena většinová vůle občanů, která by korespondovala se zněním petice,“ stojí v dopise zastupitelů z 8. července 2022 s tím, že ani při zveřejnění koncepčního návrhu studie projektu na obecních stránkách a facebookovém profilu politici nezaznamenali žádný odpor veřejnosti, ale naopak spíše pozitivní reakce.

Podle zastupitelů mezitím, co se vyjednává, objekt dále chátrá a je nejen estetickým hendikepem v nejkrásnější části obce, ale také obrovským rizikovým faktorem.

„Opakovaně se zde zdržují osoby bez domova, drogově závislí a jiné podezřelé živly. V březnu letošního roku vypukl v jednom z objektů rozsáhlý požár a tento objekt výrazně poškodil,“ uvádějí zastupitelé v čele se starostou obce Stanislavem Plockem.

Dále přibližují, že objekt je sice kulturním dědictvím venkova, ale to neznamená, že by měl nějakou formu ochrany z pohledu památkové péče. Objekt se tudíž může zbourat, i zastupitelé však chtějí, aby byla v novém projektu zachována alespoň stávající dispozice dvora.

„Zachování historické stopy areálu statku a vybudování veřejného prostoru je dáno požadavky územního plánu a developer s tímto v současném návrhu počítá,“ uvádějí.

K petici se vyjádřil i sám developer, kterým je španělská firma Alcala Partners.

„S autory petice se pochopitelně rozcházíme v představě o možnosti zachování jednotlivých budov v areálu, zejména proto, že musíme mít na zřeteli proveditelnost a finanční udržitelnost záměru,“ napsal v dopise jednatel developerské společnosti Cesidio del Rio Mayor.

Developer už má platný demoliční výměr a obec tak nemá žádné právní páky k tomu, aby jej donutila stavby nebourat.

Místní byli v kině, když začalo hořet

Odborníci na architekturu a památkáři se rovněž vyjádřili proti demolici objektů.

„Zbourání vily a dvora by bylo kulturním barbarstvím,“ píše například ve svém stanovisku historik architektury Zdeněk Lukeš. S ním souhlasí i architekt Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT, podle kterého by radikální neuvážené zásahy nenávratně poškodily celou obec a její kulturně-společenský život.

Zatím není jasné, jak bude nový areál v centru obce vypadat. Projekt se má 20. července teprve prezentovat na zastupitelstvu. K alespoň částečnému dochování původní barokního ovčína už však kvůli požáru nedojde.

V areálu začalo v úterý večer hořet mezitím, co byli Květničtí na promítání filmu v letním kině. Podle Hoška je to velmi podezřelé.

„Samozřejmě zatím nemám důkazy, ale myslím si, že to bylo to účelově zapálené, jde to do karet developerovi,“ uvažuje nad požárem zakladatel spolku Květnice vzkvétající.

„Případ si převzala policie, která nyní příčinu požáru zjišťuje. Škoda zatím nebyla vyčíslena,“ uvedl na místě vyšetřovatel hasičů Jaromír Brzák.