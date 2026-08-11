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Ze studny tryskala krev, věřili poděbradští po staletí. Poprava havířů zrodila legendy

Aleš Kubelka
  20:00

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Deset odsouzenců z řad rebelujících kutnohorských havířů oděných do bílých rubášů vyšlo z poděbradského hradu (nynějšího zámku) směrem k mostu, kde byli popraveni mečem. | foto: Věnceslav Černý

V kronikách královského města Poděbrady je 11. srpen 1496 zapsán krvavě rudým písmem. Katův meč tehdy za labským mostem sťal hlavy havířů, kteří už nechtěli snášet příkoří chamtivých perkmistrů. Masakr, který popisuje ve Starých pověstech českých Alois Jirásek a dramaticky ho zpracoval také Josef Kajetán Tyl v divadelní hře Krvavý soud, obohatila lidová slovesnost o řadu mystických relikvií.

Koncem 15. století se kutnohorští havíři se zbrocenými čely lopotili v dolech za stříbrem, jenže z neúnavné práce měli sotva na chléb. Nenasytní báňští úředníci uvyklí na stříbrem vydlážděný život je totiž nepoctivě připravovali o velkou část výdělku, ze kterého bohatl královský majestát.

Nezbývalo jim než se hlasitě ozvat.

„První neshody v roce 1494 se ještě podařilo uklidnit domluvou, ale o dva roky později přerostly v otevřenou vzpouru. Havíři si na bezpráví marně stěžovali v Praze nebo v uherském Budíně, kde tehdy přebýval král Vladislav Jagellonský. Protože je dvořané k panovníkovi vůbec nepustili, vrátili se domů s nepořízenou,“ popisuje události historik Dalibor Wagner.

Tehdy ještě nevěděli, že je to železitá voda, která dá později základ slávě dnešních lázní.

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