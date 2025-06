lyst Tereza Lysá Autor:

12:28

Dva lidé na motorce se ve čtvrtek zranili po najetí do elektrických drátů na silnici u obce Rohozec na Kutnohorsku. Natažené přes silnici zůstaly po nehodě traktoru, který na poli narazil do sloupu elektrického vedení. Jeden ze zraněných je nezletilý, vrtulník ho s popáleninami transportoval do nemocnice. Silnice 33815 je kvůli likvidaci spadlého vedení do odvolání uzavřená.