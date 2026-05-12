Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Autor: ,
  10:20
Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu dvou mlýnů nedokončil a pozemky tři měsíce před obviněním prodal svému společníkovi. Jarkovský je ve vazbě za znásilnění čtyř klientek.
Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je podezřelý ze znásilnění několika klientek. Pokud muže na přiložené fotografii poznáváte a máte podezření, že jste se stali jeho obětí, neprodleně kontaktujte linku 158. | foto: koláž iDNES David Votruba / Policie ČR

Bývalý psychoterapeut si pro přečkání budoucí apokalypsy vybral historický Doudovský a Janský mlýn kousek od vesnice Březí na Kutnohorsku.

„V lokalitách obou mlýnů bychom chtěli vybudovat, možná společně s Vámi, unikátní retreatový resort pro ty, co chtějí slyšet hlouběji sami sebe a otevřít se dobrodružství sebeobjevování v optimálním a komplexně inspirativním prostředí. Vím, že potřebujeme vybudovat multifunkční zázemí pro čas, který nechci, aby přišel, ale který přijde. Pro nás i naše blízké,“ lákal muž sponzory.

Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?

Jarkovský skutečně několik lidí přesvědčil, na přestavbu mlýnů vybral přibližně 20 milionů korun. Podle iRozhlasu se vazebně stíhaný terapeut ke svému projektu vyjádřit nechtěl. „Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti,“ odmítl otázky jeho advokát Tomáš Gřivna.

Jarkovský podle serveru začal svým klientům podsouvat myšlenky připomínající nové náboženství. Učení zahrnovalo i blížící se konec světa. V prvním mlýnu mělo být 22 žen, v druhém 11 mužů. Rekonstrukci vyčíslil přibližně na 84 milionů korun.

„Měl to být kryt nebo bunkr, kde se mělo přežít. Měla tam být nějaká ta voda, recyklace vzduchu. Nikdo ale neví, kde by vzal jedenáct mužů, protože on byl prostě repelent na chlapy,“ přiblížila Radiožurnálu bývalá klientka obviněného Lucie.

Psychoterapeut obviněný ze znásilnění klientek. (21. listopadu 2025)

Z plánů na postavení krytu nakonec sešlo. Jarkovský oba mlýny zboural a na jejich místě postavil jurty, kde provedl několik skupinových terapií. Celý pozemek pak prodal svému společníkovi.

Podle religionisty Davida Václavíka z brněnské Masarykovy univerzity léčitelé podobné komplexy budují často. „Může jít o čistě praktickou záležitost, že tam lidé jezdí, máte tam zázemí, kde budou lidé spát a budete dělat nějaké kolektivní aktivity. Anebo si udělají komunitu, protože nechtějí mít nic společného s okolním světem, nebo se toho okolního světa bojí a tak dále,“ popsal Václavík iRozhlasu.

Policie Jarkovského loni v listopadu obvinila ze znásilnění, sexuálního útoku, útisku a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Své klientky nejprve omámil drogami a poté využil jejich bezbrannosti.

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny klientky za mužem docházely do Černínské ulice. „Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil,“ doplnil Hrdina.

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve...

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...

11. května 2026  21:19

Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat

Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni

Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou...

11. května 2026  21:18

VIDEO: Akční taxikář zachránil ženě peníze, podvodníci pak policistovi zavěsili

Policie ČR Falešný kriminalista, vyděšená žena a hrdina za volantem....

Duchapřítomný řidič taxi služby zaslechl koncem dubna u jedné ze svých klientek podezřelý telefonát. Ten vedla s údajnou bankéřkou, která se z ní snažila vylákat 300 tisíc korun. Taxikář ženu o svém...

11. května 2026  15:32

Na skluzavce si hoch zlomil obratle, rodiče dlouho děsí. Je bezpečná, říkají kontroloři

Premium
Po úrazu malého chlapce na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově...

Je květnové úterý krátce před polednem. Svítí slunce, ručička teploměru sahá k 23 stupňům Celsia a na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově je pár rodičů s dětmi, které si zde hrají. I přes...

6. května 2026,  aktualizováno  11. 5. 12:33

Čtyři sochy musely ze Staroměstského orloje dolů. Restaurátoři jim dají nový lesk

V pondělí ráno začala demontáž spodních soch ze Staroměstského orloje z důvodu...

Ze Staroměstského orloje zmizely v pondělí ráno čtyři sochy. Začala tak jejich pravidelná údržba. V první etapě projdou obnovou první čtyři sochy, následně pak další čtyři. Všechny by se měly vrátit...

11. května 2026  11:45

Kritika dopravy i Hřiba. Prokop z ANO vyrazil s primátorskou kampaní do ulic

Hnutí ANO zahájilo kampaň do komunálních voleb v Praze. (11. května 2026)

Ostrou kampaň pro podzimní komunální volby odstartoval v pondělí ráno přímo v ulicích metropole lídr pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop. Na jedné z rušných smíchovských křižovatek s digitální...

11. května 2026  11:30

Abatyše z Loděnice dostala šest let za zpronevěru. Klášter přišel o miliony

Obžalovaná Taťána Hanhur v jednací síni Krajského soudu v Praze (7. května 2026)

Středočeský krajský soud v pondělí uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové šest let vězení za zpronevěru klášterního majetku. Abatyše podle verdiktu převedla...

11. května 2026  11:15

Systémy pražské fakulty umí virtuální výcvik i autonomní řízení dronů

Fakulta elektrotechnická ČVUT v rámci akce Defence Research Day 2026...

Drony operující v roji a v komplikovaném terénu bez závislosti na GPS signálu, holografické velení, autonomní roboti anebo třeba virtuální výcvik pyrotechniků. To už nejsou koncepty z...

11. května 2026  10:02

