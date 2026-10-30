Někdo nastražil kamení na koleje v Kutné Hoře, provoz vlaků stál

Událost byla hlášena před 15:00. „Mezi stanicemi Kutná Hora město a Kutná Hora hlavní nádraží zastavil vlak před nastraženým kamením na kolejnici,“ informoval mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Před 15:15 byl provoz obnoven.
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Na koleje někdo nastražil pneumatiku i houpacího koně, ten se vlaku vpletl na kolo
Případy, kdy někdo pokládá na železniční koleje kameny nebo jiné předměty, policie řeší opakovaně. Vlaky do nich mohou při průjezdu narazit, což může poškodit jejich součásti a ohrozit bezpečnost provozu.