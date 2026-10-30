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Někdo nastražil kamení na koleje v Kutné Hoře, provoz vlaků stál

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  15:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

V Kutné Hoře dnes odpoledne zastavil vlak před kamením na kolejích. Na místě zasahovala policie, provoz mezi stanicemi Kutná Hora město a Kutná Hora hlavní nádraží byl zhruba na 20 minut přerušen, vyplývá z informací Správy železnic (SŽ).

Událost byla hlášena před 15:00. „Mezi stanicemi Kutná Hora město a Kutná Hora hlavní nádraží zastavil vlak před nastraženým kamením na kolejnici,“ informoval mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Před 15:15 byl provoz obnoven.

Na koleje někdo nastražil pneumatiku i houpacího koně, ten se vlaku vpletl na kolo

Případy, kdy někdo pokládá na železniční koleje kameny nebo jiné předměty, policie řeší opakovaně. Vlaky do nich mohou při průjezdu narazit, což může poškodit jejich součásti a ohrozit bezpečnost provozu.

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