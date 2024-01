Propadák, hodnotí lidé dronovou show. Zkazilo ji špatné počasí, hájí se město

Kutná Hora letos inovovala a hlasité, avšak tradiční rachejtle vyměnila za tiché a poněkud ekologičtější světelné drony. Ty jsou ve světě stále oblíbenější variantou oslav. Unikátní podívanou mohou lidé znát ze světových metropolí, ale i z českých měst. Loni tak rok 2023 vítal třeba Nymburk.

Velká očekávání kutnohorských diváků ale vystřídalo zklamání. Kvůli nízké hladině letu dronů totiž byla show vidět pouze z místa před chrámem svaté Barbory a Jezuitskou kolejí. Podle místostarostky Špalkové za to mohly podmínky, se kterými se nepočítalo. Sociální sítě ale i tak zaplavily negativní reakce.

„Nezlobte se, ale to byl absolutní propadák, stovky lidí odcházely zklamaní, protože nebylo vůbec ale vůbec nic vidět. Jeli jsme 40 km proto, abychom se prodírali naštvaným davem,“ napsala například na Facebook po skončení akce Romana Veselá Stoupová. A pod příspěvkem s ní souhlasili další. „Katastrofa, nic jsme neviděli! Žádné informace, pořadatelé neinformovali. Zklamání pro naše děti, plakaly!“ uvedl pod příspěvkem Kutné Hory na Facebooku Michal Čán.

„Akce bohužel nedopadla úplně podle našich představ. Drony pravděpodobně nevystoupaly do výšky, která nám byla prezentovaná (firmou zajišťující drony) a řada lidí kvůli tomu z realizátorem doporučeného místa nic neviděla. Navíc do Kutné Hory se sjeli lidé i z míst, kde se oslavy nového roku na poslední chvíli rušily,“ vysvětlila Špalková.

Podle ní ale diváci s dobrým výhledem snahu města o ohleduplnou verzi ohňostroje ocenili. Dokonce se nebáli přijít se psy. „Za mě a mou rodinu je to super nápad, moc se nám to líbilo, i když jsme neměli také úplně perfektní pozici,“ napsala na Facebook například uživatelka Lenka Cestovatelka, která dronům fandí. „My jsme stáli u zídky přes silnici u Vyšatova lomu a viděli jsme pěkně. Jsem ráda, že město přišlo s nápadem dronové show,“ napsala další pozitivní reakci i Romana Šulcová.

Velké množství lidí ale dobrý výhled nemělo. „Na druhou stranu dronovou show jsme tu měli poprvé, z chyb se poučíme,“ doplnila Špalková.

Letošní zrušení ohňostroje na Nový rok podle místostarostky ovšem neznamená, že by město tradici vynechalo i v dalších letech. Podle ní o tom nechá rozhodnout právě lidi. „Máme v plánu zeptat se v průběhu letošního roku občanů, kterou alternativu novoroční oslavy preferují, například formou ankety,“ říká nicméně s tím, že světelná show byla krásná a ráda by v ní pokračovala dál, protože je to šetrná alternativa k ohňostrojům.