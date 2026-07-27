„Jedu na elektrokoloběžce,“ snaží se kurýr vymluvit z pokuty. Za zády mu přitom vykukují zbytky odřezané sedačky. Ve skutečnosti se ulicemi prohání na e-mopedu. Nejde o ojedinělý případ, se kterým se policisté setkávají během kontrol elektrovozidel poslíčků, ani jedinou nelegální úpravu, kterou ukázala společná akce policie a magistrátu s názvem Two Wheelers.
„Aby kurýři a provozovatelé obešli zákon, odstraňují a znečišťují výrobní štítky,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Případně stroj jezdí bez nutnosti vůbec šlapat do pedálů. A v takovém případě už ze zákona nejde o elektrokolo, ale o motorové vozidlo.