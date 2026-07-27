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Policie kontroluje upravené motory elektrokol. Problémem jsou hlavně kurýři

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  17:00
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Důsledná kontrola. Policisté se chystají zkontrolovat zaparkovaný e-moped. Nejprve stroj nafotí. Poté provedou technickou kontrolu. Ta jim ukáže, v jakém technickém stavu je vozidlo. | foto: Policie ČR

Lidé si upravují motory a baterie elektrokol. Policie se zaměřila hlavně na kontrolu kurýrů, představují riziko v dopravě města. Hrozí nejen nehody, ale i vznícení baterií.

„Jedu na elektrokoloběžce,“ snaží se kurýr vymluvit z pokuty. Za zády mu přitom vykukují zbytky odřezané sedačky. Ve skutečnosti se ulicemi prohání na e-mopedu. Nejde o ojedinělý případ, se kterým se policisté setkávají během kontrol elektrovozidel poslíčků, ani jedinou nelegální úpravu, kterou ukázala společná akce policie a magistrátu s názvem Two Wheelers.

„Aby kurýři a provozovatelé obešli zákon, odstraňují a znečišťují výrobní štítky,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Případně stroj jezdí bez nutnosti vůbec šlapat do pedálů. A v takovém případě už ze zákona nejde o elektrokolo, ale o motorové vozidlo.

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