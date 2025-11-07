Orchestr z 3D tiskáren. Galerijní instalace proměňuje hluk strojů v hudbu

Veronika Pitthardová
  8:18
Z bzučivého zvuku, který běžně doprovází výrobu plastových figurek, se stala hudba. V pražské Kunsthalle vznikla nová interaktivní instalace CTRL+Play, která proměňuje 3D tiskárny v hudební nástroje. Osmnáct motorků z tiskáren tak společně tvoří malý orchestr, jenž spojuje svět technologií, umění a hry.

Instalace vznikla ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši. Nachází se v prostoru Kidshalle, místnosti Kunsthalle na Malé Straně určené dětem, školám i rodinám. Návštěvníci si tu mohou vytvořit vlastní skladbu pomocí kontroléru, který řídí pohyb tiskáren i jejich světelnou odezvu. Vstup je zdarma.

Kunsthalle otevírá interaktivní instalaci CTRL+Play, která vybízí k hraní na netradiční hudební nástroje – 3D tiskárny. (6. listopadu 2025)
Michael Rosa a Leoš Hort předvádí, jak se hraje na 3D tiskárny. (6. listopadu 2025)
Na designu interiéru spolupracovala Karolína Vintrová, která vytvořila modulární nábytek z 3D tiskáren. (6. listopadu 2025)
Digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu. (6. listopadu 2025)
Nová instalace CTRL+Play byla výzvou i kvůli stísněnému prostoru Kidshalle. (6. listopadu 2025)
14 fotografií

Hudební nástroj složený z osmnácti motorků 3D tiskáren si můžete představit jako piano. Nebo ještě lépe jako varhany, přiblížil ve čtvrtek novinářům digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu.

Inspiroval se právě zvukem tiskáren při tisku a postupně k nim připojil klaviaturu i světelné efekty. Zvuk má přímou spojitost s pohybem tiskárny v reálném čase. Každá z nich má tři motorky a každý hraje jiný tón.

Zapomenutý nástroj? Umělec křísí poklad, který vyhrával v salonech už před 200 lety

Na instalaci spolupracoval i hudebník Leoš Hort, známý jako HRTL, který běžně vystupuje s modulárními syntezátory. „Tiskárny mají charakteristický zvuk, který se většinou snažíme potlačit. Já jsem ho chtěl využít jako umělecký nástroj. Naprogramovali jsme software, který řídí, jaké zvuky budou tiskárny dělat, a začali jsme je propojovat mezi sebou. Baví mě, že průmyslový hluk měníme v hudbu,“ říká Hort.

Nástroj dokáže komunikovat i s digitální platformou MIDI, takže ho lze propojit s elektronickou hudbou. Interaktivní výstava tak neposlouží pouze dětem, ale i hudebníkům, kteří chtějí zkusit hudbu dělat jinak. V Kunsthalle jim bude instalace k dispozici.

Odkaz Zdeňka Pešánka a nová generace

Podle Martiny Freitag, která má v Kunsthalle na starost programy pro veřejnost, instalace navazuje na myšlenky výtvarníka Zdeňka Pešánka, autora tzv. barevného piana.

Mladý Švéd sestrojil nový hudební nástroj. Využil kovové kuličky i lego

Ten už ve 30. letech propojoval hudbu, světlo a pohyb a plánoval světelné sochy na fasádě tehdejší Zengerovy transformační stanice – budovy, v níž dnes Kunsthalle sídlí. „Nakonec se to tehdy neuskutečnilo. Ale ten odkaz žije dál právě v podobných projektech, které spojují umění a technologie,“ připomíná Freitag.

Na designu interiéru spolupracovala Karolína Vintrová, která vytvořila modulární nábytek z 3D tiskáren. Instalace tak funguje nejen jako hudební objekt, ale i jako prostor pro experiment a hru.

„V programech pro děti se snažíme co nejvíc přiblížit současnou tvorbu a technologický vývoj,“ dodává Freitag. „Když děti pochopí, jak technologie fungují, dokážou je kreativně využít. A to je smyslem Kidshalle – aby se současné umění stalo prostorem, kde se člověk může bavit i tvořit.“

Nadšenec vyrábí didgeridoo, zdobí je pomocí elektřiny a prodává ve Vídni

Digitální designér Rosa se dlouhodobě věnuje 3D skenování a interaktivním projekcím. Spolupracoval například s hudebníky Smackem, Benem Cristovaem či Nikem Tendem. PrusaLab, jehož tým instalaci technicky připravil, vede Ondřej Kašpárek; podle něj se laboratoř prosazuje i na americkém trhu, přesto zůstává pevně ukotvená v Praze.

Instalace CTRL+Play má být trvalou součástí programu Kidshalle a galerie plánuje, že k ní bude zvát i hudebníky. Dětská vernisáž se uskutečnila 6. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policisté zasahují v budově VZP v Praze (3. listopadu 2025)

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky....

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Vladimír Kořen

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

Orchestr z 3D tiskáren. Galerijní instalace proměňuje hluk strojů v hudbu

Digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu. (6....

Z bzučivého zvuku, který běžně doprovází výrobu plastových figurek, se stala hudba. V pražské Kunsthalle vznikla nová interaktivní instalace CTRL+Play, která proměňuje 3D tiskárny v hudební nástroje....

7. listopadu 2025  8:18

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.

Bylo na něm vidět, jak si nepříznivý výsledek s Rakówem Čenstochovou (0:0) hodně bere. „Jsem fakt hodně zklamaný, že jsme získali jen bod. Přitom jsme celý zápas měli pod kontrolou, ale nejsme...

6. listopadu 2025  22:14

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:44

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

6. listopadu 2025  16:53

Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

Radnice Prahy 10 plánuje zbourat zchátralé kulturní centrum Eden a na jeho...

Radní městské části Praha 10 vybrali firmu, které chtějí prodat objekt bývalé radnice a Kulturního domu Eden. Nejvýhodnější je podle nich nabídka společnosti Key City Development, která za obě budovy...

6. listopadu 2025  16:48

„Splašené lešení“ Čechie-Böhmerland. Technické muzeum ukazuje nejdelší motorky světa

Výstava Böhmerland nebo Čechie o nejdelších motocyklech na světě. (6. listopadu...

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený...

6. listopadu 2025  16:04

Za bodnutí taxikáře střepem do krku dostal mladík čtyři a půl roku

Obžalovaný Ondřej Šefl (vpravo) podle spisu ve stavu toxické psychózy pořezal...

Za pobodání taxikáře z letošního března potrestal Městský soud v Praze dvacetiletého mladíka 4,5 lety vězení. Oznámila to mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Soud muže uznal vinným z opilství, podle...

6. listopadu 2025  12:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

6. listopadu 2025  11:44

Policie zjišťuje, zda poškození na trati v Nelahozevsi způsobil úmysl, či závada

Policie kontroluje železniční přejezdy. (12. prosince 2024)

Policisté vyšetřují středeční poškození trakčního vedení na železniční trati v Nelahozevsi na Mělnicku jako podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení....

6. listopadu 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.