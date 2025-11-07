Instalace vznikla ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši. Nachází se v prostoru Kidshalle, místnosti Kunsthalle na Malé Straně určené dětem, školám i rodinám. Návštěvníci si tu mohou vytvořit vlastní skladbu pomocí kontroléru, který řídí pohyb tiskáren i jejich světelnou odezvu. Vstup je zdarma.
Hudební nástroj složený z osmnácti motorků 3D tiskáren si můžete představit jako piano. Nebo ještě lépe jako varhany, přiblížil ve čtvrtek novinářům digitální designér Michael Rosa, jeden z hlavních autorů projektu.
Inspiroval se právě zvukem tiskáren při tisku a postupně k nim připojil klaviaturu i světelné efekty. Zvuk má přímou spojitost s pohybem tiskárny v reálném čase. Každá z nich má tři motorky a každý hraje jiný tón.
|
Zapomenutý nástroj? Umělec křísí poklad, který vyhrával v salonech už před 200 lety
Na instalaci spolupracoval i hudebník Leoš Hort, známý jako HRTL, který běžně vystupuje s modulárními syntezátory. „Tiskárny mají charakteristický zvuk, který se většinou snažíme potlačit. Já jsem ho chtěl využít jako umělecký nástroj. Naprogramovali jsme software, který řídí, jaké zvuky budou tiskárny dělat, a začali jsme je propojovat mezi sebou. Baví mě, že průmyslový hluk měníme v hudbu,“ říká Hort.
Nástroj dokáže komunikovat i s digitální platformou MIDI, takže ho lze propojit s elektronickou hudbou. Interaktivní výstava tak neposlouží pouze dětem, ale i hudebníkům, kteří chtějí zkusit hudbu dělat jinak. V Kunsthalle jim bude instalace k dispozici.
Odkaz Zdeňka Pešánka a nová generace
Podle Martiny Freitag, která má v Kunsthalle na starost programy pro veřejnost, instalace navazuje na myšlenky výtvarníka Zdeňka Pešánka, autora tzv. barevného piana.
|
Mladý Švéd sestrojil nový hudební nástroj. Využil kovové kuličky i lego
Ten už ve 30. letech propojoval hudbu, světlo a pohyb a plánoval světelné sochy na fasádě tehdejší Zengerovy transformační stanice – budovy, v níž dnes Kunsthalle sídlí. „Nakonec se to tehdy neuskutečnilo. Ale ten odkaz žije dál právě v podobných projektech, které spojují umění a technologie,“ připomíná Freitag.
Na designu interiéru spolupracovala Karolína Vintrová, která vytvořila modulární nábytek z 3D tiskáren. Instalace tak funguje nejen jako hudební objekt, ale i jako prostor pro experiment a hru.
„V programech pro děti se snažíme co nejvíc přiblížit současnou tvorbu a technologický vývoj,“ dodává Freitag. „Když děti pochopí, jak technologie fungují, dokážou je kreativně využít. A to je smyslem Kidshalle – aby se současné umění stalo prostorem, kde se člověk může bavit i tvořit.“
|
Nadšenec vyrábí didgeridoo, zdobí je pomocí elektřiny a prodává ve Vídni
Digitální designér Rosa se dlouhodobě věnuje 3D skenování a interaktivním projekcím. Spolupracoval například s hudebníky Smackem, Benem Cristovaem či Nikem Tendem. PrusaLab, jehož tým instalaci technicky připravil, vede Ondřej Kašpárek; podle něj se laboratoř prosazuje i na americkém trhu, přesto zůstává pevně ukotvená v Praze.
Instalace CTRL+Play má být trvalou součástí programu Kidshalle a galerie plánuje, že k ní bude zvát i hudebníky. Dětská vernisáž se uskutečnila 6. listopadu.