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Kulturní centrum Kaštan zná svou budoucí tvář, radnice vybrala vítěze soutěže

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  14:53
Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu...

Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu pražského studia Atelier bod architekti. (červenec 2026) | foto: Praha 6

Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu...
Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu...
Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu...
Vizualizace budoucí podoby KC Kaštan v Praze na Břevnově podle vítězného návrhu...
7 fotografií
Kulturní centrum Kaštan na pražském Břevnově čeká rozsáhlá rekonstrukce a dostavba. Výsledky užší architektonické soutěže schválili radní Prahy 6.

V konkurenci desítek projektů zvítězil návrh pražského studia Atelier bod architekti.

Soutěž vypsala radnice na konci loňského roku. Ze 44 nabídek porota vybrala 9 finalistů. O vítězi rozhodla v červnu.

„Rekonstrukce a dostavba kulturního centra Kaštan je jedním z našich klíčových dlouhodobých projektů. Chceme zachovat historický ráz památkově chráněné budovy, ale zároveň z Kaštanu vytvořit moderní a funkční kulturní zázemí pro 21. století,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Vítězem soutěže se stal návrh společnosti Atelier bod architekti.

Podle místostarosty Petra Prokopa vítězný návrh nejlépe skloubil urbanistické řešení a citlivý přístup k unikátnímu sousedství s Břevnovským klášterem. Vytvořil podle něj provozně funkční celek ze zrekonstruované historické budovy dnešního Kaštanu a dvou nových objektů s kulturním sálem a novou kavárnou.

„Do budoucna by tak mělo v Kaštanu vzniknout nové kulturní a společenské centrum Břevnova, které je měřítkem uměřené svému okolí, a zároveň bude poskytovat pro kulturu profesionální podmínky,“ dodal Prokop.

Porota složená z nezávislých architektů i zástupců městské části posuzovala návrhy podle komplexních kritérií. Prvním byla celková urbanistická koncepce, tedy jak stavba zapadá do širšího okolí Břevnova.

Druhým kritériem byla architektonická kvalita budov a řešení přilehlého veřejného prostoru.

Třetím bodem bylo zohlednění principů památkové ochrany historického objektu Hospoda U kaštanu. Čtvrtým kritériem bylo provozní a funkční řešení celého souboru staveb společně s ekonomickou přiměřeností návrhu.

Budova, v níž se KC Kaštan nachází, sloužila původně jako zájezdní hostinec. V roce 1955 přišla o levé křídlo kvůli rozšiřování Bělohorské ulice, o sedm let později byla prohlášená kulturní památkou. V budově je divadelní sál, výtvarný výukový ateliér a kavárna, sídlí tam také muzeum populární hudby. Centrum provozuje občanské sdružení Unijazz.

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