Kultura v Kasárnách Karlín bude i letos, nájemce už centrum nebude mít zadarmo

Redakci iDNES.cz o tom informoval mluvčí TCP Ondřej Šrámek.
Kulturní centrum areál dosud využívalo na základě bezplatné výpůjčky, která byla součástí převodu objektu ze státu na hlavní město. Provozovatel nehradil nájemné, ale zároveň vlastník neinvestoval do rozvoje a údržby areálu.
„Nově je vztah nastavený jako standardní nájemní smlouva, která přináší stabilnější a transparentnější rámec pro fungování i další rozvoj projektu,“ uvedl Šrámek.
Nájemce bude po kolaudaci objektu platit 135 tisíc korun měsíčně. Tento krok zároveň vytváří předpoklady pro to, aby vlastník mohl do areálu systematicky investovat a zajistit jeho postupnou obnovu.
„Jsme rádi, že se v areálu bude potkávat široká veřejnost se studenty UMPRUM, která v hlavním objektu sídlí po dobu rekonstrukce jejich hlavního sídla. Celý blok tak ožije jako kulturně-vzdělávací kampus,“ řekla místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.
Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského chtělo město zachovat kulturní centrum už při přebírání Kasáren od státu. „Uzavření smlouvy je dalším krokem ke standardizaci nájemních vztahů, která zvýší příjem města a umožní potřebný rozvoj areálu. Díky opatřením proti hluku by nic nemělo rušit ani sousedy Kasáren,“ řekl Zábranský.
Postupná proměna areálu
Díky novému nastavení se očekává postupná proměna areálu – vedle pokračujícího kulturního a komunitního života také jeho technické zlepšování a dlouhodobá stabilizace. Cílem je, aby se Kasárna Karlín stala kvalitně spravovaným a udržitelným městským prostorem, který bude přínosem jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele.
Památkově chráněný areál projde v následujících letech postupnou rekonstrukcí a celkovou revitalizací, jejímž cílem je citlivé oživení tohoto významného místa v širším centru Prahy. Budoucí podoba areálu bude vycházet zejména z technického stavu objektu a výsledků připravované transformace.