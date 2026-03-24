Kultura v Kasárnách Karlín bude i letos, nájemce už centrum nebude mít zadarmo

  14:29
Společnost Trade Centre Praha (TCP) podepsala smlouvu s Pražským centrem na další provoz části areálu Kasáren Karlín. Kulturní a komunitní aktivity tak v prostoru zůstanou zachovány i v dalším období. Objekt čeká v nejbližší době kolaudace a další obnova.
Kulturní centrum v části areálu Kasárna Karlín

Kulturní centrum v části areálu Kasárna Karlín | foto: TCP

Otevření Kasárna Karlín, kde vzniklo volně přístupné letní kino, kulturní...
Otevření Kasárna Karlín, kde vzniklo volně přístupné letní kino, kulturní...
Otevření Kasárna Karlín, kde vzniklo volně přístupné letní kino, kulturní...
Otevření Kasárna Karlín, kde vzniklo volně přístupné letní kino, kulturní...
18 fotografií

Redakci iDNES.cz o tom informoval mluvčí TCP Ondřej Šrámek.

Kulturní centrum areál dosud využívalo na základě bezplatné výpůjčky, která byla součástí převodu objektu ze státu na hlavní město. Provozovatel nehradil nájemné, ale zároveň vlastník neinvestoval do rozvoje a údržby areálu.

„Nově je vztah nastavený jako standardní nájemní smlouva, která přináší stabilnější a transparentnější rámec pro fungování i další rozvoj projektu,“ uvedl Šrámek.

Oáza ve městě. Karlínské kasárny znovu otevřou své nádvoří, umožnila to sbírka

Nájemce bude po kolaudaci objektu platit 135 tisíc korun měsíčně. Tento krok zároveň vytváří předpoklady pro to, aby vlastník mohl do areálu systematicky investovat a zajistit jeho postupnou obnovu.

„Jsme rádi, že se v areálu bude potkávat široká veřejnost se studenty UMPRUM, která v hlavním objektu sídlí po dobu rekonstrukce jejich hlavního sídla. Celý blok tak ožije jako kulturně-vzdělávací kampus,“ řekla místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.

Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského chtělo město zachovat kulturní centrum už při přebírání Kasáren od státu. „Uzavření smlouvy je dalším krokem ke standardizaci nájemních vztahů, která zvýší příjem města a umožní potřebný rozvoj areálu. Díky opatřením proti hluku by nic nemělo rušit ani sousedy Kasáren,“ řekl Zábranský.

Díky novému nastavení se očekává postupná proměna areálu – vedle pokračujícího kulturního a komunitního života také jeho technické zlepšování a dlouhodobá stabilizace. Cílem je, aby se Kasárna Karlín stala kvalitně spravovaným a udržitelným městským prostorem, který bude přínosem jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele.

Památkově chráněný areál projde v následujících letech postupnou rekonstrukcí a celkovou revitalizací, jejímž cílem je citlivé oživení tohoto významného místa v širším centru Prahy. Budoucí podoba areálu bude vycházet zejména z technického stavu objektu a výsledků připravované transformace.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Popeyes a Burger King pod jednou střechou. V Praze vznikl unikátní koncept

Fastfoodové značky Popeyes a Burger King ve čtvrtek otevřou první společnou...

V centru Prahy vznikl nový typ gastronomického provozu, který na českém trhu dosud nemá obdoby. V historické budově NR7 na náměstí Republiky se nově otevře restaurace, kde si zákazníci budou moci...

24. března 2026  13:27

Policejní pronásledování skončilo nehodou, v ujíždějícím autě našli drogy

Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo...

Pražští policisté v úterý ráno pronásledovali v okolí Vyšehradu auto, jehož řidič předtím nezastavil na výzvu. Honička skončila v Neklanově ulici, kde se jeho auto střetlo v protisměru s jiným...

24. března 2026  12:21

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Začala rekonstrukce Nové scény ND za miliardy. Neškudlíme na kultuře, řekl Klempíř

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Rekonstrukce Nové scény Národního divadla (ND), která v úterý začíná, vyvrací řeči o tom, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce škudlit na kultuře, řekl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ND...

24. března 2026  8:53,  aktualizováno  11:57

Pražský půlmaraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Pražský půlmaraton 2026 patří k největším běžeckým událostem v Česku. Závod odstartuje v sobotu 28. března v centru metropole a poběží se jako 26. ročník prestižního podniku série RunCzech. Program...

24. března 2026  11:30

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

24. března 2026  11:17

Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

Ilustrační foto.

O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. Společně s dalšími projekty, které se...

24. března 2026  10:56

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:32

Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z vraždy spáchané nožem podezřívají a zadrželi ho.

24. března 2026  8:08,  aktualizováno  8:47

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci

Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam vzniknout náměstí se stromy, fontánou, novými cestami a odpočinkovými zónami s lavičkami. Návrh obnovy...

23. března 2026  18:35,  aktualizováno  24. 3. 7:44

