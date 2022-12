Ceny zvedají pražská kina i posilovny, část rodin raději zůstane doma

„Průměrná pražská čtyřčlenná rodina dala letos za sport a kulturu šestnáct a půl tisíce korun. V roce 2023 už to bude takřka dvacet tisíc, zejména kvůli energetické drahotě,“ vysvětluje ekonom a odvolává se přitom na údaje Českého statistického úřadu. V částce jsou zahrnuty i výdaje na sportovní kroužky pro děti či na sportovní potřeby.

„Část rodin, zhruba třetina, tak své volnočasové výdaje razantně omezí, což dostane kulturní a sportovní zařízení pod tlak a budou muset zbrzdit své zdražování, což pro patnáct procent z nich může být likvidační,“ upozorňuje Kovanda.

V nejhorší situaci jsou soukromé divadelní scény, které se nemohou spoléhat na své zřizovatele, jimiž jsou často stát nebo město. Na tuto skutečnost upozorňuje MF DNES herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

„Před rokem jsme platili za plyn zálohy 25 tisíc měsíčně, letos platíme 83 tisíc. Podobným skokem zdražila voda i elektřina. Žádosti o kulturní granty už několik let nepodáváme, protože hlavní město Praha významně podporuje pouze několik ‚vyvolených‘ příspěvkových organizací. Já k tomu říkám, že Praha a stát podporují pouze organizovaný byznys napojený na magistrát nebo ministerstvo kultury,“ myslí si Hrušínský.

Proti tomu se ohrazuje radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). „Už v říjnu jsme vyhlásili dotační program, který měl pomoci nejen divadlům, ale všem kulturním scénám s platbami za zdražující energie. Vyčlenili jsme na to třicet milionů korun,“ uvádí Třeštíková.

Granty nepomohou

Ke kulturním scénám, které tyto dotace čerpají, patří například holešovická Jatka 78. „Ve srovnání s tím, co říkají kolegové z jiných divadel, máme štěstí. U nás lidé také ubyli, ale není to tak výrazné. Oproti předcovidové době je to asi o deset procent méně,“ uvádí spoluzakladatel scény Štěpán Kubišta. Ani zde se však nevyhnuli zdražování.

„Z grantových prostředků jsme nezískali výrazně více peněz a dalším zdrojem pro nás jsou už jen vstupenky. V menšině už jsou jen prostředky od soukromých dárců a sponzorů. Vstupné jsme proto zdražili o deset až třicet procent,“ vysvětluje Kubišta s tím, že zdražovali postupně a jen vybrané inscenace.

Kromě divadel ovšem současná situace doléhá i na kina. Oproti předcovidovému roku 2019 klesly jejich tržby o 18 procent. Třeba projekce v Cinema City Chodov stojí dospělého od 239 do 385 korun v závislosti na tom, jestli se jedná o 2D či 4D promítaný film.

V kině a ve fitness je stále plno

O něco nižší částky stále zaplatí návštěvníci artových kin. „I naše ceny ale rostou nejen kvůli energiím. Zdražují nám také další dodavatelé, a proto musíme od Nového roku zdražit. Na jednom vstupném to ale bude maximálně o deset korun,“ říká Filip Linhart, který má ve společnosti Aerofilms na starosti marketing pro kina Aero, Světozor a Bio Oko. „Lidí ale chodí hodně, nyní stojí jeden lístek okolo sto padesáti korun,“ dodává.

O mnoho lepší než v kultuře není situace ani v zařízeních, kam si Pražané chodí zasportovat. Podle radního pro školství a sport Víta Šimrala (Piráti) může město odstartovat podobný dotační program, jako byl ten pro kulturu. Konečné slovo však bude mít nová koalice, o jejíž podobě se zatím vyjednává.

Na nízkou návštěvnost si zatím nestěžují fitness kluby a posilovny. „Energie nám vzrostly o třicet procent už na podzim. Jestliže budeme mít zvýšené nájemné o inflaci, jak je uvedeno v naší nájemní smlouvě, zdražování se nevyhneme,“ uvádí majitelka fitness Dejfit z Prahy 6 Monika Grusová.

Méně plavců však hlásí bazény. Zatímco AquaDream na Barrandově ceny lehce zvýšil už loni a další zdražení nechystá, stadion v Podolí plánuje od ledna zvednout ceník o 35 procent. Základní cena vstupného za 60 minut se zvedne ze 140 na 185 korun.