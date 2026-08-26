Agitací proti armádě. Komunisté nasazovali na vojáky volavky i letáky

Agitátorky, časopisy jako Rekrut či Rudé posádkové noviny a ve finále špionáž. Hospodářská krize na počátku 30. let dusila republiku. Komunisté s Moskvou za zády v této atmosféře před 95 lety spustili ofenzivu proti armádě, jež fungovala i v době před „fejky“ a „hejty“, šířenými sociálními sítěmi nyní. Jejich protivníky byli policejní zpravodajci především z oddělení Státní bezpečnosti pražského policejního ředitelství i armádní obranné skupiny P-2. Kritickou éru I. republiky představují neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu.
KSČ pokouší se o to, aby získala důvěryhodné osoby v kasárnách pro agitaci pomocí navázání známostí žen s vojíny.