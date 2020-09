Krušovický pivovar zdvojnásobil sklad, pivo v něm nestojí déle než týden

Co možná o pivovaru v Krušovicích nevíte ● Sudová linka pivovaru má v současnosti kapacitu 400 sudů za hodinu, lahvová podle typu obalu 40 tisíc až 50 tisíc, produkce plechovkové linky byla po letošní modernizaci z původních 24 tisíc zvýšena na 32 tisíc za hodinu. ● Výrobní linky jsou téměř plně automatizované. Sudovou linku obsluhuje jen jeden člověk, lahvovou pět až šest lidí, na plechovkové jsou nasazeni dva pracovníci. ● Nejvíce piva v sudech a tancích směřuje do restaurací v okolí pivovaru, nejsilnějším tuzemským regionem je Kladensko, významnými odběrateli jsou i podniky v metropoli. ● V současnosti 45 procent produkce z Krušovic tvoří pivo stáčené do plechu, obliba tohoto obalu stále roste. Dalších 40 procent je pivo v lahvích a z 15 procent sudové pivo.