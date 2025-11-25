Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech oznámil, že musí skončit. Podle prohlášení provozovatelů na síti Facebook jde o reakci na rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Do konce listopadu zůstane otevřené pouze zázemí Krtkova skleníku.
„Z důvodu ochrany před hrozícími exekucemi jsme nuceni uzavřít úplně vše, dokud se celá situace nevyřeší,“ oznámili zástupci Krtkova světa v facebookovém příspěvku. „Bojovali jsme dlouho a ze všech sil. Situace s okolními lesními pozemky nakonec zasáhla i zbytek areálu, který jsme mohli provozovat,“ dodali.

Lunapark je dlouhodobě předmětem kritiky veřejnosti. Jakožto dětský park totiž loni na jaře ohlásil koncert kontroverzní kapely Ortel. Na událost ihned reagovaly desítky pobouřených rodičů, zábavní park poté koncert kapely zrušil.

Ortel měl hrát v dětském zábavním parku, po tlaku rodičů koncert zrušili

Podle zjištění Deníku N Krtkův svět vznikl bez potřebných povolení a infrastruktury. Tím dochází mimo jiné k poškozování lesa. V červenci loňského roku majitel lunaparku Josef Roušal neuspěl s kasační stížností na udělené pokuty od úřadů ani u Nejvyššího správního soudu.

Roušal park vybudoval v lese přilehlém k jeho zahradnictví. Vznikl pod dráty vysokého napětí a nad vedením plynovodu. Roušal tak podle deníku veřejně přístupný les fakticky oplotil.

Česká inspekce životního prostředí se v případu lunaparku zaměřila na vypouštění odpadních vod do okolního lesa. „Správní orgány dospěly k závěru o nedovoleném užívání čistírny odpadních vod. Žalobce (majitel lunaparku Roušal. pozn. red.) v ní totiž čistil odpadní vody nejen ze zahradnictví, ale také ze zábavního parku. Přečištěné odpadní vody nepoužíval k zálivce svých travnatých pozemků, ale vypouštěl je do okolních lesů,“ stojí v loňském rozsudku Nejvyššího správního soudu.

