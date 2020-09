O osm korun víc za jednu cestu v MHD, zdražit mohou i jednorázové kupony

Podle návrhu magistrátu by pasažéři v budoucnu měli místo 24 korun za půlhodinovou cestu MHD platit 32 korun.

I devadesátiminutová jízdenka by podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) mohla podražit. „Z 32 korun na čtyřicet,“ komentuje radní.



Kromě jednorázových jízdenek navíc město plánuje změnit i poplatek za roční kupony. Místo 3 650 korun by Pražané zaplatili o 365 korun více, čili 4 015 korun. Další zdražení o stejnou částku by mělo následovat i v dalších letech.



Zvýšením ceny se magistrát snaží nahradit výpadky příjmů z prodeje jízdného. Tržby z jízdenek se běžně pohybují kolem čtyř miliard korun ročně, nicméně zdaleka nedokážou pokrýt náklady na provoz dopravního podniku (DPP). Letos je situace ještě horší kvůli koronaviru, kdy podle Scheinherra jízdné pokryje místo očekávaných 19 procent pouze 12 procent nákladů. V pokladně DPP tak podle odhadů bude chybět asi 1,7 miliardy korun.

Magistrát počítá s tím, že vyšší ceny přinesou do pokladny dopravního podniku minimálně půl miliardy.

„Cílíme, aby to byl přínos alespoň půl miliardy až miliardu,“ řekl Scheinherr. Městská hromadná doprava stála minulý rok 21 miliard korun, z toho 17 miliard podnik dostal od města.

Jak moc se nakonec jízdné zvýší, zatím není jasné. Koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě se stále na konečné částce nedohodla. „Materiály týkající se změn ceny jízdného se ještě dodělávají a jednání v koalici pokračují. Shoda není stále ještě na ničem,“ pokračuje radní.

Pokud cena jízdného nepřiměřeně stoupne, mohlo by dojít k tomu, že se část cestujících přesune do aut. „Kdyby individuální doprava vzrostla, tak to bohužel povede k větším kolonám. Při citlivém zdražení by odliv nastat neměl,“ říká náměstek ředitele organizace ROPID Martin Šubrt.

Místo zdražení by Praha s dopravním podnikem mohli přistoupit k omezení MHD. Magistrát má vypracované scénáře omezení různého rozsahu, od zavedení poloprázdninových jízdních řádů, po rušení některých linek.

Podle náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavla Vyhnánka město žádný ze scénářů aktuálně zavádět nechce.